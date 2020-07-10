Политика
Российская газетаМИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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с чего всё началось
— Считаем, что данный шаг лишь приведёт к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины, — говорится в комментарии Захаровой, размещённом на сайте ведомства.Life.ru12:16
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Политика
СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу
Руководство компании Facebook рассматривает возможность введения запрета на размещение политической рекламы в социальной сети перед выборами президента США в ноябре этого года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:35
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 12:29
Экономика
Деноминацию рубля в России назвали необходимой и неразумной
Специалист назвал деноминацию с точки зрения экономики «абсолютно нейтральной для денег», так как «зачеркнуть два нуля — техническая операция».
Lenta.ru 14:36
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
Lenta.ru 14:04
Футбол
«Барселона» согласовала условия контракта с Лаутаро Мартинесом
Барселона, Испания, 10 июля 2020, 20:37 — REGNUM Согласно сообщениям портала ESPN, каталонская «Барселона» устно согласовала условия контрактного договора с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.
REGNUM 13:37
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru вчера в 11:47
Происшествия
В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей
Суд в Москве приговорил к шести годам колонии 29-летнюю Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на 420 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 14:55
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Огонь по мишени велся из американского FGM-148 Javelin и противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» украинского производства.
Военное дело 03:38
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Авто
Lamborghini представил самый мощный гибридный родстер
Итальянский бренд Lamborghini официально презентовал открытую версию своего гибридного суперкара Sian.
Somanyhorses вчера в 08:19
Наука
Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом
Китайские ученые из Уханьского института вирусологии обнаружили длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом.
ТК Звезда 00:29
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Политика
Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
RT на русском 14:38
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Автоспорт
FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако
FIA отправила официальное предупреждение Ferrari в результате нарушения Шарлем Леклером эпидемиологических правил, сообщает Speedweek.
Autosport.com.ru 06:19
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета 03:38
Общество
Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать.
РИА Новости 14:24
Общество
Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни
Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
Наука
Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре
Как говорят ученые, изучавшие останки данного существа, такие рептилии населяли нашу планету во времена расхождения ветвей динозавров и птерозавров, потому что именно в этот момент размер этих существ резко уменьшился.
News-24.ru вчера в 06:33
Футбол
Дель Боске о финале ЧМ-2010: «Нидерланды действовали не очень красиво, пытаясь убить нашу игру»
Бывший тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился воспоминаниями о грубой игре Нидерландов в финальном матче чемпионата мира-2010 (1:0).
Sports.ru 16:45
Политика
Киев настаивает на скорейшем проведении саммита «нормандской четверки»
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшем проведении саммита в "нормандском формате", передает "Новое время".
Газета.Ru 13:52
Кино
Мэтт Ривз снимет сериал про Готэм-сити
RT на русском 16:50
Экономика
ЦБ сообщил о нетипично высоком спросе на наличные
В Банке России сообщили о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок» (.pdf).
Коммерсантъ 11:35
Музыка
Лазарев презентовал новую песню про любовь, написанную Малиновским
Лазарев презентовал новую песню про любовь, написанную Малиновским Певец воспользовался шумихой вокруг своей личной жизни, чтобы представить публике очередной хит.
Экспресс газета 13:42