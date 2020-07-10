с чего всё началось

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Политика СМИ сообщили, что Facebook может запретить политическую рекламу Руководство компании Facebook рассматривает возможность введения запрета на размещение политической рекламы в социальной сети перед выборами президента США в ноябре этого года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Политика Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше. 57

Футбол «Барселона» согласовала условия контракта с Лаутаро Мартинесом Барселона, Испания, 10 июля 2020, 20:37 — REGNUM Согласно сообщениям портала ESPN, каталонская «Барселона» устно согласовала условия контрактного договора с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.

Происшествия В Москве экс-сотрудница банка осуждена за хищение 420 млн рублей Суд в Москве приговорил к шести годам колонии 29-летнюю Дарью Южакову за мошенничество со средствами клиентов банка на 420 миллионов рублей, пишет «Интерфакс». 2

Футбол «Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.

Общество В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани «С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении. 61

Политика Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу. 119

Автоспорт FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако FIA отправила официальное предупреждение Ferrari в результате нарушения Шарлем Леклером эпидемиологических правил, сообщает Speedweek.

Экономика Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. 110

Общество Попова раскритиковала «беспечных отдыхающих» на российских курортах Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, меры профилактики надо соблюдать. 55

Общество Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения. 23

Наука Миниатюрного предка динозавров и птерозавров нашли на Мадагаскаре Как говорят ученые, изучавшие останки данного существа, такие рептилии населяли нашу планету во времена расхождения ветвей динозавров и птерозавров, потому что именно в этот момент размер этих существ резко уменьшился. 9

Экономика ЦБ сообщил о нетипично высоком спросе на наличные В Банке России сообщили о нетипично высоком для последних лет спросе на наличные деньги, следует из информационно-аналитического комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок» (.pdf). 3