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МИД Норвегии отклонил заявку России на пропуск грузов на Шпицберген

Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщил
 телеканал NRK со ссылкой на МИД страны.
РИА Новости
По данным телерадиокомпании, запрос, касающийся "разрешения на перевозку продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене", в МИД Норвегии направило посольство России в Осло от имени треста "Арктикуголь".
ТАСС
В апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска Стурскуг на границе.
Взгляд.ру
Грузы в российские поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в город Тромсё грузовиками через единственный КПП "Стурскуг" на границе РФ и Норвегии, а затем морским путем в Баренцбург.
ТАСС

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