По данным телерадиокомпании, запрос, касающийся "разрешения на перевозку продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене", в МИД Норвегии направило посольство России в Осло от имени треста "Арктикуголь".
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что ряду россиян полагается надбавка к пенсии в размере 25 процентов.
Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к альянсу, заявил на пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг.
Группа учёных под руководством профессора психологии Кристофера Фергюсона из Стетсонского университета провела эксперимент, по результатам которого выяснила — сексуализация персонажей в играх не сказывается на формировании сексистских взглядов.
Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, по которому освобождаются от уголовной и административной ответственности лица, ввозящие в страну товары без согласия правообладателей.
Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева провели товарищеский матч с футболистами московского ЦСКА, сообщается на странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) клуба.