Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену. Об этом порталу High North News сообщил замглавы норвежского внешнеполитического ведомства Аудун Халворсен. По его словам, в письме главы российской дипломатии "не содержалось ничего нового".
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