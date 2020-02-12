Политика
РИА НовостиМИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену. Об этом порталу High North News сообщил замглавы норвежского внешнеполитического ведомства Аудун Халворсен. По его словам, в письме главы российской дипломатии "не содержалось ничего нового".
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В Арктике станет горячее: Россия собирается побороться за Шпицберген
Новые Известия12 февраля в 05:18
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
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Некоторых граждан ожидает казнь за: сокрытие заражения коронавирусом; искажение информации о состоянии больного; утаивание истории своих путешествий.
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Общество
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Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
Армия и оружие
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Вывод: в метро разных городов мира состав микробных сообществ подчиняется одним и тем же закономерностям.
Экономика
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Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
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При стрельбе в Берлине погиб один человек
Неизвестные открыли огонь в Берлине, в результате чего погиб 42-летний мужчина.
Общество
Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней
Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Спорт
Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
Авто
Художник Futura 2000 расписал BMW М2 Competition
Автомобили BMW уже не раз становились арт-объектами, а американец Леонард Хилтон Макгурр поможет спортивному подразделению BMW M создать целую серию особых купе М2 Competition.
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Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
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Бывший футболист московского "Спартака", бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России Дмитрий Торбинский сообщил РИА Новости, что переехал жить в США.
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Команда проведёт обкатку на трассе в Мизано, за руль сядет Даниил Квят.
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В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.