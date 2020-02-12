Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену. Об этом порталу High North News сообщил замглавы норвежского внешнеполитического ведомства Аудун Халворсен. По его словам, в письме главы российской дипломатии "не содержалось ничего нового".

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

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