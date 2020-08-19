МИД Норвегии подтвердил высылку дипломата из России
Смотрите также
Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами
Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у белорусских заводов
Песков объяснил ежедневные телефонные переговоры Путина и Лукашенко
Тихановская выпустила новое обращение к лидерам ЕС
Лавров считает, что выборы президента Белоруссии не были идеальными
Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии
Православные христиане отмечают Преображение Господне
Лукашенко сообщил об активизации работы над обновлением конституции
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Умер житель Бреста, получивший ранение во время протестов
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
В России впервые за два года выросло количество фальшивых денег
Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии
Муцениеце не появится во втором сезоне сериала «В клетке» с Прилучным
Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово
В Минск прибыл российский спецсамолет
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Песков: в события в Белоруссии пытались вмешаться извне
Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии
Космонавт снял с борта МКС группу из пяти НЛО
Строителя «Северного потока-2» охраняли российские военные корабли
Семь московских судов эвакуированы из-за сообщения о «минировании»
МИД Норвегии подтвердил высылку дипломата из России
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
«Барселона» объявила о назначении Кумана на пост главного тренера
Дубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли
Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК
Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово
Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
МИД Норвегии подтвердил, что один из дипломатов российского посольства был объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
Подробнее о событии