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Газета.Ru
Газета.Ru

МИД Норвегии подтвердил высылку дипломата из России

МИД Норвегии подтвердил, что один из дипломатов российского посольства был объявлен персоной нон грата. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
Подробнее о событии
РБК

Норвегия решила выслать российского дипломата после шпионского скандала

РБК07:21
Интерфакс

Норвегия решила выслать российского дипломата из-за шпионского скандала

Интерфакс07:10
Коммерсантъ

Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала

Коммерсантъ06:50
РИА Новости

Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионского скандала

РИА Новости07:01
ТАСС

Высылаемый из Норвегии российский дипломат должен покинуть страну до конца недели

ТАСС07:53
Газета.Ru

МИД Норвегии подтвердил высылку дипломата из России

Газета.Ru08:01
Lenta.ru

Москва отреагировала на высылку российского дипломата из Норвегии

Lenta.ru07:39

Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами
ИА Красная Весна06:38
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Адвокат Жорин оценил шансы мужа Легкоступовой получить наследство

«Точно установить, кто из потенциальных наследников получит наследство Валентины Легкоступовой, будет возможно после того, как нотариус откроет наследственное дело, и наследники заявят о своих правах на наследство либо откажутся от него», — подытожил адвокат.
NewInform17 августа в 05:13

Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Взгляд.ру03:06
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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