Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, невзирая на все нынешние противоречия между Западом и Москвой. Это подчеркнул статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

с чего всё началось

Статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил, что страна не рассматривает РФ как угрозу своему существованию. Несмотря на разногласия в сфере политической безопасности, в ведомстве настаивают на необходимости поддерживать с Россией политический диалог.

МИД Норвегии заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ

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