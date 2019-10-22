Политика
Российская газетаМИД Норвегии заявил об отсутствии военной угрозы со стороны РФ
Статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен заявил, что страна не рассматривает РФ как угрозу своему существованию. Несмотря на разногласия в сфере политической безопасности, в ведомстве настаивают на необходимости поддерживать с Россией политический диалог.
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с чего всё началось
Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию, невзирая на все нынешние противоречия между Западом и Москвой. Это подчеркнул статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Халворсен, выступая во вторник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.ТАСС11:43
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Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru 19:58
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Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Политика
Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
Уилан был задержан в Москве в 2018 году, когда, по данным ФСБ, пытался получить от гражданина России флешку со списком сотрудников одной из российских спецслужб.
Газета.Ru 19:25
Армия и оружие
Пенс заявил об уходе курдских отрядов из зон безопасности в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что курдские отряды выведены из зон безопасности в Сирии.
RT на русском 20:17
Политика
Новым главой Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку Михаила Федотова и назначил на пост главы Совета по правам человека (СПЧ) секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.
Комсомольская правда вчера в 14:30
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
Экономика
Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду внёс в законодательную думу региона проект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков, из-за которых бюджет региона лишается налоговый поступлений.
РИА Новости 20:48
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Общество
Кибермошенники придумали новый способ кражи средств через смартфон
Мошенники придумали новый способ вывода средств у клиентов банков.
Невские Новости 21:26
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от туринского «Ювентуса» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:53
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 октября в 17:44
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Здоровье
Медики предупредили о надвигающейся магнитной буре
На Землю надвигается магнитная буря, которая может негативно сказаться на здоровье людей.
Территория новостей вчера в 06:23
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Энергетика
Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
Россия может к 2025 году в шесть раз увеличить поставки угля в Индию, сообщил на сессии "Российско-индийские угольные проекты - основа долгосрочного сотрудничества" во Владивостоке первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев.
РИА Новости 21:00
Технологии
Медик рассказала, как сохранить зрение при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова в эфире "Радио 1" дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона.
Piter.tv 08:41
Политика
Американский посол на Украине дал показания против Трампа
Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
Lenta.ru 21:30
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
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Психологи выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
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Здоровье
В Астраханской области прививки от гриппа сделали 230 тыс. человек
В Астраханской области более 230 тысяч детей и взрослых сделали прививки от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
REGNUM 11:02
Гаджеты
Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК
Intel Ghost Canyon существенно меньше обычных системных блоков У компьютера также есть другое ключевое преимущество – в этот неттоп можно установить полноценную дискретную видеокарту от полноразмерного настольного ПК.
CNews 09:00
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Московский городской суд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, который в декабре 2017 года въехал в переход станции московского метро «Славянский бульвар».
Коммерсантъ 09:01
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Путешествия
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive ("все включено"), которая практикуется в Турции, об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, его слова приводит сайт Ассоциации туроператоров России.
РИА Новости 21:51