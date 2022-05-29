РИА НовостиМИД Норвегии заявил о переименовании Белоруссии из Hviterussland в BelarusС сегодняшнего дня в норвежских официальных документах Белоруссия будет называться Беларусью, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд в твиттере.РИА НовостиСмену названия власти Норвегии приурочили к Международному дню солидарности с Белоруссией.BFM.ruЭкс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала решение норвежского правительства не только символическим, но также означающим постоянную поддержку демократии в Белоруссии.Lenta.ruПервыми называть Белоруссию «Белой Россией» перестали в Швеции еще в 2019 году.РБКЧитать далееСвернутьКП - БеларусьКП - БеларусьПолитика СегодняDixiNewsRTVIИА Красная ВеснаФАНГЛАС.RUИзвестияКомсомольская правдаРамблерРБКГазета.RuАфиша DailyLife.ruПодробнее о событииМИД Норвегии заявил о переименовании Белоруссии из Hviterussland в BelarusРИА Новости11:56Норвегия не будет больше называть Белоруссию Белой РоссиейЕвразия Daily08:51МИД Норвегии объявил о переименовании Белоруссии с Hviterussland на BelarusКомсомольская правда10:04Норвегия сменила название Белоруссии, оно больше не звучит как «Белая Россия»Московский Комсомолец09:45Норвегия сменила название Белоруссии на BelarusРБК09:26Норвегия сменила в официальных бумагах название Белоруссии на BelarusГазета.Ru09:16Глава МИД Норвегии Хюитфельд заявила о переименовании Белоруссии в BelarusLenta.ru10:41Показать ещёОценить565Поделиться