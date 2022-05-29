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МИД Норвегии заявил о переименовании Белоруссии из Hviterussland в Belarus

С сегодняшнего дня в норвежских официальных документах Белоруссия будет называться Беларусью, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд в твиттере.
РИА Новости
Смену названия власти Норвегии приурочили к Международному дню солидарности с Белоруссией.
BFM.ru
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала решение норвежского правительства не только символическим, но также означающим постоянную поддержку демократии в Белоруссии.
Lenta.ru
Первыми называть Белоруссию «Белой Россией» перестали в Швеции еще в 2019 году.
РБК

Подробнее о событии

МИД Норвегии заявил о переименовании Белоруссии из Hviterussland в Belarus
РИА Новости11:56
Норвегия не будет больше называть Белоруссию Белой Россией
Евразия Daily08:51
МИД Норвегии объявил о переименовании Белоруссии с Hviterussland на Belarus
Комсомольская правда10:04
Норвегия сменила название Белоруссии, оно больше не звучит как «Белая Россия»
Московский Комсомолец09:45
Норвегия сменила название Белоруссии на Belarus
РБК09:26
Норвегия сменила в официальных бумагах название Белоруссии на Belarus
Газета.Ru09:16
Глава МИД Норвегии Хюитфельд заявила о переименовании Белоруссии в Belarus
Lenta.ru10:41

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