Политика
Российская газетаМИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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Фигурное катание
Загитова объявила о приостановлении карьеры
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Происшествия
В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн
Чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ с поличным сразу после получения денег.
Футбол
Акинфеев заявил, что не обращает внимание на поведение фанатов
Акинфеев рассказал, что самыми оголтелыми болельщиками являются фанаты португальского "Порту", где порядка 40 процентов стадиона матерится на русском языке.
Политика
Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по «Минску-2»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении договоренностей нивелирует усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен на тестах
Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Политика
Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Политика
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
Политика
Спецпредставитель президента заявил о вреде конфликта вокруг Nginx
Разбирательство в отношении компании Nginx несет гигантский вред ИТ-рынку и его развитию, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Политика
Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила
В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Футбол
Гончаренко раскрыл, что пишет в записках футболистам
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о содержании записок для своих подопечных, которые передаются игрокам по ходу матча.
Хоккей
Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье
Хоккей
Россия уступила Швеции в матче на Кубке Первого канала по хоккею
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции со счетом 3:4 в матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
Происшествия
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале
Политика
МИД Германии отреагировал на высылку дипломатов из России
Как ранее пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, высылка двух немецких дипломатов из России является ответной, вынужденной мерой на решение Берлина объявить персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Германии, сообщало «РИА Новости».
Футбол
18-летний форвард «МЮ» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Армия и оружие
Российское оружие нелегально копируют за рубежом
Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
Экономика
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.