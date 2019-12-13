Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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В МИД сообщили о разговоре на повышенных тонах на парижском саммите

Московский Комсомолец10:39

МИД сообщил о «разговоре на повышенных тонах» на саммите в Париже

РБК09:39

МИД рассказал о «разговоре на повышеннах тонах» на саммите во Франции

РЕН ТВ07:33

В МИД сообщили о «разговоре на повышенных тонах» на саммите в Париже

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REGNUM06:25

МИД РФ: делегация России эффективно решила свои задачи на саммите в «нормандском формате»

ТАСС05:52

«Разговор на повышенных тонах»: В МИД рассказали о «закулисье» встречи в «нормандском формате»

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