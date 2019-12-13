Политика
Российская газетаМИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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Общество
Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта
Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Политика
Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила
В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Общество
ФОМС в 2020 году продолжит участие в нацпроекте «Здравоохранение»
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в 2020 году продолжит участие в реализации национального проекта "Здравоохранение", в том числе, в части модернизации первичного звена здравоохранения, сообщила в четверг председатель ФОМС Наталья Стадченко на расширенном совещании совета директоров фондов ОМС.
Общество
Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов
Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Политика
ЕС продлил антироссийские экономические санкции
Ранее сообщалось, что Евросоюз продлит санкции против России за «аннексию Крыма и участие Москвы в конфликте на востоке Украины».
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Футбол
Футбольный ЦСКА переходит под контроль ВЭБа
Председатель ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет основным владельцем футбольного клуба ЦСКА, получив более 75% акций.
Политика
ДНР не признает одностороннюю «децентрализацию» — Пушилин
Заявление в связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию страны сделал глава ДНР Денис Пушилин 13 декабря, сообщает Донецкое агентство новостей.
Экономика
Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн
Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
Футбол
Терри в «Челси» заставлял Смертина поедать свои козявки
Бывший игрок сборной России и лондонского «Челси» Алексей Смертин рассказал, как у него проходило взаимодействие с капитаном «аристократов» Джоном Терри.
Гаджеты
С 2020 года у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
Как сообщает Daily Mail, пользователи, у которых установлен WhatsApp на этих устройствах, не смогут регистрировать новые аккаунты или подтверждать существующие.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Гаджеты
Xiaomi представила «убийцу флагманов» Redmi K30
Авто
Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии
Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
Общество
К смерти Лужкова могла привести ошибка врачей
В смерти бывшего мэра Москвы Юрий Лужкова ключевую роль могла сыграть ошибка врачей немецкой клиники, где экс-градоначальник проходил плановое лечение, заявил журналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook.
Политика
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
Президент США Дональд Трамп заявил, что космическое командование США будет развиваться в области наступательных возможностей, сообщает РИА "Новости".
Общество
МЧС предупредило о гололедице в Москве
Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокаций с химоружием в Сирии
Террористы готовят инсценировки применения химоружия на юге Идлибской зоны деэскалации, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Футбол
Акинфеев: после матча с «Арсеналом» сказал ребятам, что пора взрослеть
Ребятам после матча с «Арсеналом» сказал: «Пора взрослеть».