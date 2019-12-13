Политика
Российская газетаМИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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Финансы
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Политика
В Крыму прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
Крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.
Политика
Путин заявил, что нынешних мер поддержки рождаемости недостаточно
Президент России Владимир Путин сообщил о планах по дальнейшему развитию мер поддержки рождаемости.
Спорт
Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского
Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип для Windows и несколько новых иконок
Компания Microsoft представила новый логотип и иконки для Windows 10.
Экономика
В санкциях против России увидели положительный эффект
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Футбол
Червиченко: все понимают, что Гинер сказал правду о работе Егорова
На мой взгляд, все понимают, что он сказал правду. Безобразие в нашем судействе налицо.
Происшествия
Крупный пожар на складе в Москве потушен
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
Общество
В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых
Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
Происшествия
На юге Петербурга произошел крупный пожар
Вечером в пятницу, 13 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар по адресу: улица Салова, д. 53 корпус 1. На площади 4,5 тыс. кв. м горит ангар размером 70х150 метров.
Биатлон
Россиянка Миронова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по биатлону
Экономика
В России увеличится минимальная зарплата в 2020 году
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Политика
Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Музыка
Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва
Андрей Данилко вернул свое альтер-эго Верку Сердючку после 6-летнего перерыва.
Энергетика
Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину
Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.
Политика
США и Китай могут заключить торговое соглашение
В ближайшее время Китай и США могут заключить предварительное торговое соглашение, согласно которому в отношении китайских товаров не будут вводиться новые пошлины, а старые будут понижены, сообщают «Ведомости».
Общество
Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Футбол
Российские клубы заработали 90 млн евро за выступления в еврокубках
Всего российские команды заработали 90 млн евро без учета продажи телевизионных и маркетинговых прав.
Общество
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ
Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
Футбол
ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа
ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Политика
В МИД РФ рассказали, кому выгодна гибель основателя «Белых касок»
Смерть основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье была выгодна его кураторам, а вовсе не России и Сирии.