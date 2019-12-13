Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
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МИД сообщил о «разговоре на повышенных тонах» на саммите в Париже

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