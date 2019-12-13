Политика
Российская газетаМИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Читать в источнике
Оценить585
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:45, Ашберн
Общество
МЧС предупредило о гололедице в Москве
МЧС предупредило о возникновении гололедицы на дорогах Москвы в предстоящие выходные дни.
Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Общество
Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»
Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
Футбол
Грушевский назвал российских арбитров бригадой «бесславных ублюдков»
Грушевский заявил, что подписывается под каждым его словом.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе воссоединилась с бывшим мужем на празднике сына
На семейном торжестве присутствовали и старшие сыновья Плетнева: 12-летний Георгий, а также восьмилетний Федор от актрисы Лидии Милюзиной.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Футбол
Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в плей-офф еврокубков
Последний раз ни один из российских клубов не смог пробиться в плей-офф еврокубков в сезоне 2001/02.
Политика
Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
Путин поручил перейти от бумажных к электронным документам в медицине
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поэтапный переход от бумажных документов в медицине к электронным, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Путин назвал недостаточными меры по поддержанию рождаемости
Финансы
Рынок США без энтузиазма отреагировал на важные новости
Сегодняшняя картина на американских биржевых площадках вписывается в тривиальную модель "покупай слухи, продавай факты" - ранее на этой неделе фондовый рынок США динамично укреплялся на ожиданиях заключения "первой фазы" пресловутой торговой сделки между Штатами и Китаем, а сегодня на известиях о фактическом решении этого вопроса американские акции оказались под давлением.
Политика
В Киеве посоветовали властям вести диалог с Путиным напрямую
Украина должна вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую для решения проблем, Киев готов к компромиссам, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Футбол
«Крузейро» не выкупит Педро Рошу у «Спартака»
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Происшествия
Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Политика
Парламент Турции осудил резолюцию США о признании геноцида армян
Все пять фракций парламента Турции выступили с совместным заявлением, в котором решительно осудили принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Политика
Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом, и назвал вариант «планом последней буквы».
Космос
На МКС доставили ящик вина
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.
Здоровье
Госдума поддержала проект о расширении перечня редких заболеваний
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
Общество
На Украине назвали главный мотив убийства Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал главный мотив убийства журналиста Павла Шеремета в эфире программы «Свобода слова» с Савиком Шустером.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.