Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

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