Политика

REGNUMREGNUMМИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр. Теперь Варшаве и Москве стоит успокоить эмоции и нормализовать отношения, так как две страны соседствуют, несмотря на различия.
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МИД Польши заявил о победе над Россией в «историческом споре»

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В Польше заявили о победе в «историческом споре» с Россией

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REGNUM04:13

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В Польше заявили, что одержали победу в «историческом споре» с Россией

URA.Ru04:31

В Варшаве заявили, что Польша и Россия должны стремиться к нормализации отношений

ТАСС03:01
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Политика

Патриарх Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о Боге

В преамбуле российской Конституции может появиться упоминание о Боге.
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Судьбу боксера Кушиташвили определит военный суд

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Назвали цены на дешевый Kia Seltos для России

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Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
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Водитель легковушки погиб в ДТП на КАД Петербурга

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Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске

Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
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Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
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Федор Смолов дебютировал в «Сельте»

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Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
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Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат

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Газета.Ru 02:55
Кино

Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
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Общество

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании.
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Политика

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы украинского "Боинга".
Эхо Москвы 04:30
Политика

Рабочая группа попросит продлить срок приема поправок к Конституции

Сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции РФ обратятся к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения поправок к их второму чтению в ГД, сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
РИА Новости 05:14
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
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Американка София Кенин выиграла Australian Open

Американская теннисистка София Кенин стала победительницей чемпионата Australian Open.
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Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
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ФАС обяжет Apple и Google отвечать за установку российского ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила американским разработчикам операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV на владельцев ОС.
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Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020

2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
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Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
РИА Новости 05:28
Шоу-бизнес

Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой

О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Летидор вчера в 04:01
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Здоровье

Медик оценил эффективность маски против коронавируса

Эксперты рассказали, может ли медицинская маска защитить от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.
Аргументы недели 01 февраля в 08:37
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском 02:12
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Общество

Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз

Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
ТАСС 03:18
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Глава ДНР подтвердил проверки жителей с украинскими паспортами

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал информацию о задержании местных жителей с украинскими паспортами и номерами машин в начале года.
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Популярные во всем мире певицы Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу в перерыве Супербоула.
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Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
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Яцек Чапутович
Польский политик
Польский политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Польши с 9 января 2018 года.
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