Политика
REGNUMМИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться
Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр. Теперь Варшаве и Москве стоит успокоить эмоции и нормализовать отношения, так как две страны соседствуют, несмотря на различия.
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Политика
Патриарх Кирилл предложил включить в Конституцию упоминание о Боге
В преамбуле российской Конституции может появиться упоминание о Боге.
Происшествия
Судьбу боксера Кушиташвили определит военный суд
Меру пресечения боксеру Георгию Кушиташвили, задержанного за незаконное хранение наркотиков, изберет военный суд.
Авто
Назвали цены на дешевый Kia Seltos для России
Общество
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
Происшествия
Водитель легковушки погиб в ДТП на КАД Петербурга
Жертвой ДТП на КАД Санкт-Петербурга в Петродворцовом районе стал водитель легкового автомобиля.
Происшествия
Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске
Стойка шасси частично обрушилась при посадке самолета Bombardier авиакомпании «Руслайн» в Томске.
Общество
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Футбол
Федор Смолов дебютировал в «Сельте»
Политика
Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей
Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавил российский прокат
Уверенные "Плохие парни навсегда", премьера десятикратно номинированной на "Оскар" военной драмы "1917" и отечественный фантастический боевик "Кома": "Газета.Ru" рассказывает о самых кассовых фильмах в российском прокате за минувший уикенд.
Кино
Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии
В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
Общество
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая
«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, говорится в сообщении компании.
Политика
Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы
Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины в расследовании катастрофы украинского "Боинга".
Политика
Рабочая группа попросит продлить срок приема поправок к Конституции
Сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции РФ обратятся к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения поправок к их второму чтению в ГД, сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
Шоу-бизнес
Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Теннис
Американка София Кенин выиграла Australian Open
Американская теннисистка София Кенин стала победительницей чемпионата Australian Open.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Технологии
ФАС обяжет Apple и Google отвечать за установку российского ПО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила американским разработчикам операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских программ на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV на владельцев ОС.
Общество
Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020
2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой
О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Здоровье
Медик оценил эффективность маски против коронавируса
Эксперты рассказали, может ли медицинская маска защитить от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Общество
Медицинские маски в Курской области подорожали в 35 раз
Аптечные сети в Курской области увеличили в 35 раз цены на медицинские маски после опубликованных ранее рекомендаций Минздрава РФ о мерах профилактики коронавируса, сообщила в понедельник на оперативном заседании заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская.
Политика
Глава ДНР подтвердил проверки жителей с украинскими паспортами
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал информацию о задержании местных жителей с украинскими паспортами и номерами машин в начале года.
Культура
Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу на Супербоуле
Популярные во всем мире певицы Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу в перерыве Супербоула.
Общество
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.