Политика

ФАНФАНМИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу

Россия является угрозой для Евросоюза и ряда входящих в него государств. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России

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Глава МИД Польши назвал Россию угрозой ЕС

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МИД Польши призвал ЕС и США вместе противостоять России

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Польша напомнила о «российской угрозе» национальным интересам стран ЕС

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Глава МИД Польши назвал РФ серьезной угрозой, которой ЕС должен противостоять вместе с США

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«Не разделяем»: в МИД Польши раскритиковали предложение Макрона о диалоге с Россией

ТК Звездавчера в 12:13

Глава МИД Польши назвал Россию угрозой для ЕС

REGNUM08:34
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Политика

Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
РБК 10:37
Спорт

Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на многодневке «Ски Тур».
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Общество

Какая погода ожидает жителей Московского региона на предстоящей неделе

С 17 по 23 февраля жителей и гостей Москвы ожидает по-апрельски тёплая погода.
RT на русском 10:46
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
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Происшествия

В Брянске в ТЦ провели эвакуацию из-за короткого замыкания

В Брянске эвакуировали 250 человек из торгового центра «Европа» из-за короткого замыкания.
RT на русском 12:16
Общество

Трое россиян с лайнера Westerdam в Камбодже долетели до Петербурга

Мойка78 08:59
Армия и оружие

СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо

Сирийская армия в воскресенье установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг города Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков, передает телеканал al-Mayadeen.
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Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
RT на русском 10:01
Общество

Сильный ветер обещают Набережным Челнам

Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
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Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета 11:14
Биатлон

Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию российских олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
РБК вчера в 05:07
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Здоровье

Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
URA.Ru 14 февраля в 12:43
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Кира Шайн, победившая опухоль мозга, дала совет Анастасии Заворотнюк

Bimru.ru 10:45
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Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом

Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
РИА Новости 07:59
Политика

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
RT на русском 09:24
Общество

Шторм «Деннис» обрушился на Уэльс

Шторм "Деннис" обрушился на север страны. Поступали сообщения о массивных волнах на побережье о и сильных ветрах со скоростью до 113 км/ч.
Вести.Ru вчера в 23:54
Баскетбол

Звёзды мира победили звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

В Москве состоялся Матч звёзд баскетбольной Единой лиги ВТБ, победу в котором одержала сборная иностранных игроков.
RT на русском 12:28
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
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Происшествия

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Общество

Ученые назвали способ почти вдвое снизить риск сердечного приступа

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Политика

На Украине призвали жителей Кубани вспомнить о независимости

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о том, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.
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Политика

Зеленский захотел провести выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму.
Lenta.ru вчера в 06:06
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Происшествия

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
ТАСС 07:31
Спорт

Воронина с мировым рекордом выиграла забег на 5000 метров на ЧМ в США

Матч ТВ вчера в 15:33
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Очевидцы: житель Подмосковья убил жену и покончил с собой

Трагедия произошла в одном из общежитий в Селятино. У супружеской пары остались дети. Житель Подмосковья расстрелял жену и покончил с собой.
Пятый канал 12:31
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
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В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса

В китайском городе Тайчжоу провинции Чжэцзян начали производить первое возможное лекарство от смертельного коронавируса COVID-19.
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Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

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