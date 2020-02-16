Политика
ФАНМИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу
Россия является угрозой для Евросоюза и ряда входящих в него государств. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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«Не разделяем»: в МИД Польши раскритиковали предложение Макрона о диалоге с Россией
ТК Звездавчера в 12:13
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Политика
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на многодневке «Ски Тур».
Общество
Какая погода ожидает жителей Московского региона на предстоящей неделе
С 17 по 23 февраля жителей и гостей Москвы ожидает по-апрельски тёплая погода.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Брянске в ТЦ провели эвакуацию из-за короткого замыкания
В Брянске эвакуировали 250 человек из торгового центра «Европа» из-за короткого замыкания.
Армия и оружие
СМИ сообщили об освобождении от боевиков населенных пунктов в Алеппо
Сирийская армия в воскресенье установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг города Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков, передает телеканал al-Mayadeen.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
Общество
Сильный ветер обещают Набережным Челнам
Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Биатлон
Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию российских олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Здоровье
Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом
Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Уэльс
Шторм "Деннис" обрушился на север страны. Поступали сообщения о массивных волнах на побережье о и сильных ветрах со скоростью до 113 км/ч.
Баскетбол
Звёзды мира победили звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ
В Москве состоялся Матч звёзд баскетбольной Единой лиги ВТБ, победу в котором одержала сборная иностранных игроков.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
На Украине призвали жителей Кубани вспомнить о независимости
Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о том, что 16 февраля 1918 года была провозглашена независимость Кубанской народной республики.
Политика
Зеленский захотел провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму.
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Спорт
Воронина с мировым рекордом выиграла забег на 5000 метров на ЧМ в США
Происшествия
Очевидцы: житель Подмосковья убил жену и покончил с собой
Трагедия произошла в одном из общежитий в Селятино. У супружеской пары остались дети. Житель Подмосковья расстрелял жену и покончил с собой.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Общество
В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса
В китайском городе Тайчжоу провинции Чжэцзян начали производить первое возможное лекарство от смертельного коронавируса COVID-19.
Кино