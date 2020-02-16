Политика
ФАНМИД Польши назвал Россию угрозой Евросоюзу
Россия является угрозой для Евросоюза и ряда входящих в него государств. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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«Не разделяем»: в МИД Польши раскритиковали предложение Макрона о диалоге с Россией
ТК Звездавчера в 12:13
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Политика
Французский политик предложил «вышвырнуть» Павленского из страны
Французский парламентарий Брюно Кестель заявил, что российского художника-акциониста Петра Павленского следует «вышвырнуть» из страны после публикации им компрометирующего видео с участием Бенджамена Гриво.
Политика
Косачев считает, что Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности
Сила Евросоюза будет работать на интересы Вашингтона, а не Европы, пока ЕС будет находиться под влиянием США и не станет самостоятельным.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Журнал Forbes сообщил в воскресенье о скором появлении в России нового долларового миллиардера.
Футбол
Чем грозит «Манчестер Сити» отстранение от еврокубков
«Манчестер Сити» отстранён на два года от участия в еврокубках и оштрафован на €30 млн из-за нарушения правил финансового фейр-плей (ФФП).
Хоккей
Бывший форвард «Авангарда» и СКА Червенка может вернуться в КХЛ
По информации «БИЗНЕС Online», чешский нападающий Роман Червенка в следующем сезоне может вернуться в КХЛ.
Общество
Сбежавшая от карантина петербурженка не заражена коронавирусом
Тест на коронавирус, сданный петербурженкой Аллой Ильиной, самовольно покинувшей инфекционную больницу имени С. П. Боткина после возвращения из Китая, показал отрицательный результат, сообщил ее юридический представитель Виталий Черкасов 16 февраля корреспонденту ТАСС.
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Кино
Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»
По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Здоровье
Немецкие врачи рассказали, что едят, чтобы оставаться здоровыми
Немецкие врачи во время общения с корреспондентами портала Focus рассказали, что они едят, чтобы оставаться здоровыми и энергичными.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Происшествия
В Петербурге спасли молодого человека, провалившегося под лед
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли молодого человека, провалившегося под лед на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Футбол
«Ювентус» без Роналду обыграл «Брешию»
«Ювентус» в домашнем матче 24-го тура итальянской Серии А обыграл «Брешию» — 2:0. Ключевой эпизод встречи случился на 37-й минуте, когда Флориан Ай вблизи своей штрафной сбил Аарона Рэмзи, за что получил вторую желтую карточку.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
Общество
«Гаражная амнистия» в России может начаться в 2021 году
Российские власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России уже в 2021 году.
Происшествия
Девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных в Москве
Как сообщил Telegram-канал Baza, в баре проводился конкурс по поеданию пирожных, девушка победила в нем, но подавилась и задохнулась.
Общество
Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess
Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
Общество
Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
Армия и оружие
Из Ирака в Сирию двинулась колонна американской военной техники
Колонна боевой техники американской армии, состоящей из нескольких десятков транспортов, направилась из Ирака в Сирию.
Армия и оружие
Опубликовано видео ожесточенных боев САА в Алеппо
В материале арабского издания было опубликовано видео ожесточенных субботних боев в Алеппо, которые были признаны самыми успешными в этом регионе страны с начала войны в Сирии.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Политика
В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Футбол
Ротенберг подтвердил, что Шатов отказался переходить в «Сочи»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в черноморский клуб.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Авто
Новый Volkswagen Polo впервые заметили в России
Новоиспеченный лифтбек Volkswagen Polo, первая информация о котором появилась в начале февраля, уже тестируют в России.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.