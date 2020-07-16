Политика
Газета.RuВ МИД Польши назвали актом дезинформации РФ розыгрыш Дуды пранкером
В польском МИД назвали актом дезинформации российских властей розыгрыш президента Польши Анджея Дуды со стороны пранкера из России Владимира Кузнецова (также известного как Вован), который позвонил ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравил с переизбранием.
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Политика
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября.
Коммерсантъ 05:22
Общество
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 05:41
Политика
Планов по поездке Путина на Генассамблею ООН нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких субстантивных планов по поездке президента России Владимира Путина в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и встречу с президентом США Дональдом Трампом нет.
РИА Новости 05:29
Общество
Вирусологи ответили на сообщения об ошибках тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой.
РБК вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Затравленная Карпович оригинально ответила хейтерам
iReactor вчера в 13:06
Здоровье
Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса
С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.
Украина.ру 01:51
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Гаджеты
OPPO представила супербыструю беспроводную зарядку
Производитель продемонстрировал супербыструю беспроводную зарядку и проводное устройство на 125 Вт, благодаря которым существенно снижается время для пополнения заряда смартфонов.
Evo-rus.com 05:07
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 14 июля в 11:33
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском 05:55
Наука
Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19
В результате удалось выявить зависимость распространения вирусов от наличия пыльцы в воздухе: ее появление указывало на конец сезона гриппоподобных заболеваний — и наоборот.
Naked Science 14 июля в 09:11
Общество
Руководители российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Руководители ведущих российских изданий поручились за Ивана Сафронова, пишет РБК со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
Полит.ру 05:03
Политика
Верховная рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка Украины
Киев, 16 июля 2020, 12:05 — REGNUM Верховная рада назначила новым главой Национального банка Украины председателя государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, кандидатуру которого на данную должность предложил президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM 05:05
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Футбол
Агент Гайча подтвердил подписание контракта с ЦСКА
Агент нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфа Гайча Матиас Фавано подтвердил подписание контракта с московским ЦСКА.
Газета.Ru 04:38
Армия и оружие
В минобороны Армении сообщили, что подбили танк ВС Азербайджана
Ереван, 16 июля 2020, 10:20 — REGNUM Военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника.
REGNUM 03:20
Политика
В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии
Накануне африканское командование Вооруженных сил США заявило об участии российских наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в вооруженном конфликте в Ливии.
Известия 05:47
Хоккей
Объявлен состав сборной России на ОИ-2022 по версии The Score
Как сообщает ProstoProSport, известный популярный спортивный портал The Score опубликовал имена спортсменов, которые войдут в состав сборной России на Олимпийских играх в 2022 году.
CT news вчера в 08:43
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM вчера в 15:29
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Общество
Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, нужно ли проводить вакцинацию переболевшим Covid-19 в тяжелой форме.
Gazeta.SPb 05:46
Футбол
Два новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в «Уфе»
По словам Мурзагулова, несмотря на случаи заражения матч с московским «Динамо» состоится.
ODDS.ru вчера в 09:59