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REGNUM
REGNUM

МИД Польши не признаёт Лукашенко законным президентом Белоруссии

Варшава, 23 сентября 2020, 17:46 — REGNUM МИД Польши не считает, что Александр Лукашенко законно занял должность президента Белоруссии.В источнике
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ИА Красная Весна

В Польше об инаугурации — Лукашенко не признаем, нужны новые выборы

ИА Красная Веснавчера в 13:04
ТАСС

В Польше заявили, что инаугурация Лукашенко не сделала его законным лидером страны

ТАССвчера в 10:22
Pravda.Ru

В Польше оценили тайную инаугурацию Лукашенко

Pravda.Ruвчера в 10:35
Sputnik Латвия

Латвия не признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Sputnik Латвиявчера в 10:30
Взгляд.ру

Польша не признала Лукашенко законным президентом Белоруссии

Взгляд.рувчера в 10:24
REGNUM

МИД Польши не признаёт Лукашенко законным президентом Белоруссии

REGNUMвчера в 10:46
РИА Новости

В Польше отказались признать Лукашенко законным президентом Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:02

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Известия18:16
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В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

В России изменились правила проверки измерительных приборов — теперь вместо бумажного свидетельства будет вноситься запись в электронный реестр Росстандарта, сообщила "Российская газета" со ссылкой на приказ Минпромторга.
РИА Новости22:18
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В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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МИД РФ отрицает причастность России и СССР к производству «Новичка»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в среду, 23 сентября, заявила, что Россия и Советский Союз никогда не участвовали в исследованиях по созданию отравляющего вещества «Новичок».
Daily Moscowвчера в 11:42
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Челси — Барнсли 6:0

Параллельно в «Лестере» местный одноименный клуб принимает «Арсенал» из Лондона. Там после стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0.
ProstoProSportвчера в 15:32