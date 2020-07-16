Политика

РБКРБКМИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
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МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

РБК07:01

Глава МИД Польши назвал розыгрыш президента пранкерами «актом дезинформации со стороны РФ»

ТАСС05:38

Глава МИД Польши прокомментировал разговор пранкеров с Дудой

РИА Новости05:00

В МИД Польши розыгрыш российских пранкеров назвали актом дезинформации

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Пранкер Вован прокомментировал реакцию МИД Польши на звонок Дуде

Газета.Ru06:35

Пранкер Вован прокомментировал реакцию МИД Польши на звонок Дуде

RT на русском05:58

МИД Польши счел актом дезинформации РФ розыгрыш польского президента пранкером Вованом

Интерфакс03:56
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Авто

ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти

На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
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Происшествия

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По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи.
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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Политика

Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки

По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
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Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по липосакции

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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Общество

ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР

Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
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После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.
Lenta.ru 06:41
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В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
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Политика

Помпео заявил, что США введут новые санкции против Nord Stream 2

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент включил газопровод Nord Stream 2 и вторую линию TurkStream в пересмотренные рекомендации, касающиеся Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.
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Умерла актриса из сериалов «Твин Пикс» и «Зена — королева воинов»

Гэйлин Джордж сыграла множество эпизодических ролей в таких сериалах, как "Твин Пикс", "Зена — королева воинов", "Геркулес", "Остаться в живых", "Как избежать наказания за убийство", а также в фильмах "Робокоп" и "На гребне волны" и многих других.
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Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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Познер описал Россию одним словом

Телеведущий Владимир Познер в интервью, опубликованном на сайте «Познер Online», описал несколько понятий одним словом.
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Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
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Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
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Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
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