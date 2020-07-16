Политика
РБКМИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
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Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Авто
ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти
На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 01:23
Происшествия
Российского депутата посадили на 12 лет за 800 граммов марихуаны
По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи.
Lenta.ru 07:00
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Политика
Израиль хочет строить в Чечне центры для беженцев из Африки
По информации «Грозный-информ», работающая с МИД Израиля общественная организация горских евреев «Шах-Даг» предлагает создавать на Северном Кавказе центры для африканцев, вывозить их туда на реабилитацию и лечение, а потом отправлять назад в Африку.
Евразия Daily вчера в 05:05
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
РИА Новости 06:13
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке
Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
Общество
У россиян возникли проблемы с оформлением ипотечных квартир
После окончания режима самоизоляции у ипотечников возникли проблемы с выводом квартир из-под залога: с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость столкнулись клиенты ВТБ, Росбанка, банка «Открытие», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанка.
Lenta.ru 06:41
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Политика
Помпео заявил, что США введут новые санкции против Nord Stream 2
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент включил газопровод Nord Stream 2 и вторую линию TurkStream в пересмотренные рекомендации, касающиеся Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций.
Обзор газет 06:24
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериалов «Твин Пикс» и «Зена — королева воинов»
Гэйлин Джордж сыграла множество эпизодических ролей в таких сериалах, как "Твин Пикс", "Зена — королева воинов", "Геркулес", "Остаться в живых", "Как избежать наказания за убийство", а также в фильмах "Робокоп" и "На гребне волны" и многих других.
РИА Новости 05:12
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Общество
Познер описал Россию одним словом
Телеведущий Владимир Познер в интервью, опубликованном на сайте «Познер Online», описал несколько понятий одним словом.
Lenta.ru 06:24
Общество
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Происшествия
Вандалы отрезали голову фигуре Дзюбы в Подмосковье
Газета.Ru 05:37
Общество
Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
Здоровье
Астраханские медики начали работу в Казахстане
В среду вечером, 15 июля, пять врачей из Астрахани, командированные в Республику Казахстан на борьбу с COVID-19, прибыли в соседнее государство.
Астраханские новости 06:45
Футбол
Ганчаренко: думаю, в дерби мы во многом увидим «Локомотив» Семина
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко считает, что в предстоящем дерби армейцы увидят "Локомотив" Юрия Семина.
РИА Новости 07:20
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Армия и оружие
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32