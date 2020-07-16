Политика

РБКРБКМИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
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Пранкер Вован заявил, что удивлен обвинениям в попытке поссорить Польшу и Украину

Телеканал 360°10:32

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

РБК07:01

Пранкер Вован прокомментировал реакцию МИД Польши на звонок Дуде

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Глава МИД Польши прокомментировал разговор пранкеров с Дудой

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Глава МИД Польши назвал розыгрыш президента пранкерами «актом дезинформации со стороны РФ»

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МИД Польши счел актом дезинформации РФ розыгрыш польского президента пранкером Вованом

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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
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Записывайте: главные изменения в начислении детских пособий

Министерство труда разработало новый порядок назначения и выплаты пособий.
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Политика

Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы

В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
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Путин напомнил о «точечных» решениях во время борьбы с коронавирусом

Решения, принимаемые властями для борьбы с кризисом, вызванным распространением коронавирусной инфекцией, были точечными и действенными.
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Футбольному клубу «Сочи» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
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Рэпера Канье Уэста зарегистрировали кандидатом в президенты США

Известный рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США.
ToDay News Ufa 09:10
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Общество

Песков прокомментировал задержания на акции протеста против поправок

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Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

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Футбол

Козлов пропустит матч против московского «Динамо» из-за травмы

Нападающий "Уфы" Андрей Козлов не поможет своей команде в матче 29-го тура РПЛ против московского "Динамо".
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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
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Здоровье

Забайкалье заняло 4 место по выживаемости больных раком в стране

Процент выживаемости больных раком в Забайкальском крае составляет 58,7%, это четвёртый результат по стране.
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Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

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Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

Музыкант Сергей Шнуров, член Партии Роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава Партии Роста Борис Титов.
РИА Новости 10:33
Политика

В Кремле назвали голословными обвинения Британии о кибератаках

16 июля британская служба кибербезопасности обвинила хакерскую группу Cozy Bear, которая, по мнению Лондона, «почти наверняка является частью российских спецслужб», в атаках на разработчиков вакцин против коронавируса.
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
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Фото сильно похудевшей экс-чиновницы МО Васильевой удивили россиян

iReactor вчера в 09:48
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Начальник отдела МВД Судака задержан при получении взятки

«Поздним вечером 14 июля текущего года и.о. замначальника ОМВД, действуя по предварительной договоренности со своим руководителем, в парке г. Судак лично получил взятку в 75 тысяч рублей», — уточнили в следственных органах.
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Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
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Политика

Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
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В Оксфорде успешно прошли испытания вакцины от коронавируса COVID-19

Специалисты из Оксфордского университета провели первые положительные испытания вакцины от коронавируса, которая была разработана ими совместно с англо-шведской компанией AstraZeneca.
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Автоспорт

Серхио Перес может заменить Кими Райкконена в Alfa Romeo

Теоретически, в американской команде Серхио может заменить Романа Грожана, а в Alfa Romeo занять место Кими Райкконена, если финский ветеран Формулы 1 примет решение о завершении карьеры.
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В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

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Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун

Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун.
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Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
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Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
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Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.
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