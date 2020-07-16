Политика

РБКРБКМИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
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МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

РБК07:01

Глава МИД Польши назвал розыгрыш президента пранкерами «актом дезинформации со стороны РФ»

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