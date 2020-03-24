Коронавирус

ToDay News UfaToDay News UfaМИД Польши обвинил в дезинформации российские СМИ и политиков

Сообщается, что к польской стороне не обращалась российская сторона с просьбой получения согласия на осуществление полёта военных самолетов России над территорией Польши. Российские СМИ и политиков обвинили в дезинформации. Ранее мы писали: В Польше начато производство лекарства от коронавируса.
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Польша обвинила российские СМИ и политиков в распространении фейков

News.ruвчера в 16:14

Польша обвинила российские СМИ в дезинформации

Газета.Ruвчера в 15:48

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

РБКвчера в 13:29

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Деловое.ТВвчера в 14:24

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Piter.tvвчера в 14:11

МИД Польши обвинил в дезинформации российские СМИ и политиков

ToDay News Ufaвчера в 14:52

Коронавирус разрушает Евросоюз — европейцы воруют друг у друга гуманитарку

REGNUMвчера в 13:56
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Общество

Эксперт из Украины принёс извинения в эфире программы Соловьёва

Эксперт из Украины Вячеслав Ковтун принёс извинения ведущему Владимиру Соловьёву и телезрителям за своё поступки и высказывания на шоу телеканала "Россия 1", сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 03:29
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
РБК 04:10
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 09:35
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Общество

В Краснодаре проводят «коронавечеринки»

В Краснодаре проводят «коронавечеринки».
СочиСтрим 01:29
Хоккей

Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
RT на русском вчера в 16:59
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru вчера в 12:42
Общество

В Италии от коронавируса погибло 743 человека за сутки

За прошедшие сутки жертвами стали еще 743 человека, сказал глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Euromag.ru 04:21
Общество

ФСБ раскрыла данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

Региональное управление ФСБ раскрыло архивный документ о преступлениях фашистов в Ростовской области во время оккупации, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 02:38
Общество

Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой

Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 03:06
Происшествия

СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
РБК 03:54
Театры

Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом

Газета.Ru 03:28
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:13
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии

ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.
Компания 01:27
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Спорт

Олимпийские Игры в Токио перенесены на 2021 год

Эхо Москвы вчера в 11:08
Общество

Заразившаяся в Италии коронавирусом рассказала о пугающих симптомах

Американка отметила, что люди ее возрастной категории могут и не испытывать часто встречающиеся симптомы, болезнь способна проявиться другим образом.
Live24 04:05
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 01:24
Финансы

Гривна подешевела относительно доллара до прошлогоднего уровня

Экономисты до пандемии прогнозировали девальвацию гривны, но они связывали грядущую девальвацию с реализацией прошлогодних ОВГЗ и фиксацией прибыли массовым выходом из гривны в доллар международным спекулятивным капиталом.
Красная весна вчера в 08:21
Здоровье

Три российских студента заразились коронавирусом

Врачи подтвердили заражение COVID-19 у трёх учащихся российских вузов. Среди них есть те, кто проживает в общежитиях, передаёт ТАСС.
News.ru вчера в 12:32
Авто

Составлен список самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Профиль 03:42
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Evo-rus.com 04:10
Политика

Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ

Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
REGNUM 04:05
Происшествия

Землетрясение потревожило жителей Петропавловска

В городе подземные толчки ощущались на 3-4 балла. Горожане отмечают, что землетрясение было продолжительным и довольно сильным.
ИА Камчатка вчера в 23:40
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
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