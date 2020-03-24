Коронавирус
ToDay News UfaМИД Польши обвинил в дезинформации российские СМИ и политиков
Сообщается, что к польской стороне не обращалась российская сторона с просьбой получения согласия на осуществление полёта военных самолетов России над территорией Польши. Российские СМИ и политиков обвинили в дезинформации. Ранее мы писали: В Польше начато производство лекарства от коронавируса.
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Общество
Эксперт из Украины принёс извинения в эфире программы Соловьёва
Эксперт из Украины Вячеслав Ковтун принёс извинения ведущему Владимиру Соловьёву и телезрителям за своё поступки и высказывания на шоу телеканала "Россия 1", сообщает РИА Новости.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Общество
В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Транспорт
РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса
«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Общество
В Краснодаре проводят «коронавечеринки»
В Краснодаре проводят «коронавечеринки».
Хоккей
Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»
Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы 38-летнего форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, заявил о прекращении переговоров с клубом о продлении контракта.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
В Италии от коронавируса погибло 743 человека за сутки
За прошедшие сутки жертвами стали еще 743 человека, сказал глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
ФСБ раскрыла данные о преступлениях фашистов в Ростовской области
Региональное управление ФСБ раскрыло архивный документ о преступлениях фашистов в Ростовской области во время оккупации, пишет РИА Новости.
Общество
Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой
Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Происшествия
СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области
Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
Театры
Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом
Политика
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии
ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Спорт
Олимпийские Игры в Токио перенесены на 2021 год
Общество
Заразившаяся в Италии коронавирусом рассказала о пугающих симптомах
Американка отметила, что люди ее возрастной категории могут и не испытывать часто встречающиеся симптомы, болезнь способна проявиться другим образом.
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Финансы
Гривна подешевела относительно доллара до прошлогоднего уровня
Экономисты до пандемии прогнозировали девальвацию гривны, но они связывали грядущую девальвацию с реализацией прошлогодних ОВГЗ и фиксацией прибыли массовым выходом из гривны в доллар международным спекулятивным капиталом.
Здоровье
Три российских студента заразились коронавирусом
Врачи подтвердили заражение COVID-19 у трёх учащихся российских вузов. Среди них есть те, кто проживает в общежитиях, передаёт ТАСС.
Политика
Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ
Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.
Происшествия
Землетрясение потревожило жителей Петропавловска
В городе подземные толчки ощущались на 3-4 балла. Горожане отмечают, что землетрясение было продолжительным и довольно сильным.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.