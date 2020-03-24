Сообщается, что к польской стороне не обращалась российская сторона с просьбой получения согласия на осуществление полёта военных самолетов России над территорией Польши. Российские СМИ и политиков обвинили в дезинформации. Ранее мы писали: В Польше начато производство лекарства от коронавируса.

МИД Польши обвинил в дезинформации российские СМИ и политиков

Общество Эксперт из Украины принёс извинения в эфире программы Соловьёва Эксперт из Украины Вячеслав Ковтун принёс извинения ведущему Владимиру Соловьёву и телезрителям за своё поступки и высказывания на шоу телеканала "Россия 1", сообщает РИА Новости.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять «ипотечные каникулы» тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

Экономика Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей "Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Общество Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.

Транспорт РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса «Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.

Экономика Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.

Общество Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Происшествия СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия ЦБ во время пандемии ЦБ не считает ситуацию, сложившуюся в стране из-за коронавируса, кризисом, а потому не планирует в ближайшее время предпринимать решительных действий.

Общество Заразившаяся в Италии коронавирусом рассказала о пугающих симптомах Американка отметила, что люди ее возрастной категории могут и не испытывать часто встречающиеся симптомы, болезнь способна проявиться другим образом.

Общество Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Финансы Гривна подешевела относительно доллара до прошлогоднего уровня Экономисты до пандемии прогнозировали девальвацию гривны, но они связывали грядущую девальвацию с реализацией прошлогодних ОВГЗ и фиксацией прибыли массовым выходом из гривны в доллар международным спекулятивным капиталом.

Здоровье Три российских студента заразились коронавирусом Врачи подтвердили заражение COVID-19 у трёх учащихся российских вузов. Среди них есть те, кто проживает в общежитиях, передаёт ТАСС.

Политика Совфед освободил Гулягина от должности замгенпрокурора РФ Москва, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM Совфед принял постановление об освобождении от должности заместителя генерального прокурора РФ Юрия Гулягина, передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.