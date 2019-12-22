Политика
РИА НовостиМИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
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Представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения. Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства.
— Мария Захарова, российский дипломатLenta.ru 04:27
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Политика
Пушков ответил на слова американского посла о реакции ЕС на санкции
По словам посла США в Германии Ричарда Гренелла, санкции приняли в интересах Евросоюза, и многие страны ЕС благодарны за них.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Энергетика
Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»
Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Спорт
WADA ответило на заявление об изменении Родченковым данных лаборатории
«Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – сказала «РИА Новости» пресс-служба антидопингового агентства.
Единоборства
Боксер Лебедев заявил, что собирается завершить карьеру
Российский боксер Денис Лебедев намекнул на скорое завершение карьеры.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Алексея Миранчука за 40 млн евро
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может приобрести полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука за 40 миллионов евро, сообщает TuttoMercatoWeb.
Происшествия
Из-под завалов обрушившегося здания в Омске извлекли тело погибшего
Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории завода комбикормов в Омске.
Футбол
Головин принял участие в крупной победе «Монако» над «Лиллем»
«Монако» в рамках 19-го тура французского чемпионата принимал на своем стадионе «Лилль».
Общество
В Новосибирске сфотографировали каток фаллической формы
Главный каток Новосибирска снял с высоты фотограф Слава Степанов. Оказалось, что каток имеет весьма необычную форму.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
"Ливерпуль" стал клубным чемпионом мира, в финале обыграв бразильский "Фламенго".
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.
Политика
Трамп написал письмо в Россию – МИД РФ
"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.
Спорт
Шведские лыжницы выиграли командный спринт на этапе КМ в Словении
Шведские лыжницы Майя Дальквист и Линн Сван завоевали золото в командном спринте на этапе Кубка мира в словенской Планице.
Космос
Космический корабль Starliner не долетел до МКС
Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Общество
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Политика
Гоша Куценко рассказал о желании стать президентом Украины
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери
Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Шоу-бизнес
Что знахарь Ручкин сказал о Заворотнюк
У журналистов НТВ появилась возможность еще раз спросить чудо-знахаря Александра Ручкина о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с онкологическим заболеванием.
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.