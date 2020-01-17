Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

Рассекреченные в России документы Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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