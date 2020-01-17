Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

Рассекреченные в России документы Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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#ТвитыПобеды: Варшава освобождена! События 1945 года в реальном времени

RT на русскомвчера в 12:49

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

РИА Новостивчера в 15:14

Спасение Варшавы: в архиве Минобороны РФ озвучили данные из секретных документов об освобождении Польши

ТК Звезда16 января в 21:10

Посол: Варшава пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру

Российская газетавчера в 10:06

В Польше отреагировали на рассекреченные Минобороны России документы

Известиявчера в 08:20

МИД Польши раскритиковал публикацию в России документов об освобождении Варшавы

ТАССвчера в 07:15

Отрицание памяти: Польша обвинила Россию в попытке переписать историю о войне

Комсомольская правдавчера в 10:10
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Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Газета.Ru вчера в 01:19
Экономика

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Коммерсантъ 05:50
Экономика

Глава МВФ прогнозирует новую Великую депрессию

Мировая экономика рискует вернуться в эпоху Великой депрессии 1930-х годов, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Коммерсантъ 07:10
Спорт

Лыжник Большунов выиграл в этапе КМ в сложных погодных условиях

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км свободным стилем, невзирая на тяжелые погодные условия во время этапа Кубка мира в чешском Нове-Место 18 января, который завершится в воскресенье.
Известия 07:46
Игры

Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию

3DNews вчера в 23:47
Происшествия

Появилось видео посадки SSJ100 на недостроенную полосу в Домодедово

В соцсети ВКонтакте появилось видео посадки лайнера SSJ100 компании "ИрАэро" на неработающую полосу.
МонаВиста вчера в 02:08
Общество

Путин ознакомился с 3D-панорамой, воссоздающей путь воина-освободителя

Трехмерная панорама представляет путь солдата, прошедшего всю войну.
Вести.Ru 07:46
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости 16 января в 17:21
Политика

Законопроект о ликвидации «антироссийских» партий отозван из Госдумы

Авторы изменений в закон о политических партиях — депутаты Госдумы из «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот — предлагали ввести финансовые и «репутационные» основания для ликвидации «антироссийских» партий.
Росбалт вчера в 06:48
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика

ГБР вызвало Порошенко на два допроса в качестве свидетеля

Госбюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса на следующей неделе, на них он выступит в качестве свидетеля.
RT на русском 05:58
Авто

Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа

Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Тарантас Ньюс 16 января в 02:29
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
РИА Новости вчера в 12:40
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета вчера в 17:00
Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Газета.Ru вчера в 20:53
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова дала советы будущим матерям

Модель Оксана Самойлова, которая ждет четвертого ребенка от певца Джигана, опубликовала новый снимок на своей официальной странице в социальной сети Instagram, в комментарии к которому, как и обещала, дала несколько советов будущим матерям.
NewInform 07:28
Общество

Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро

Уроженка Харькова 19-летняя Катя хотела подзаработать немного денег на "путешествия, роскошь и жизнь", поэтому выставила свою невинность на аукцион и запросила за неё 100 тысяч евро.
Life.ru вчера в 22:21
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Происшествия

Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца

Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
РБК 04:41
Игры

Ubisoft перестраивает творческую группу для создания более уникальных игр

По данным издания Video Games Chronicle, Ubisoft решила расширить творческую группу, чтобы линейка игр компании стала куда более разнообразной, а не вариацией одной схемы (открытый мир, ставка на онлайн, системность и сервисность) в рамках разных брендов.
Игромания.ру 04:48
Религия

Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

РИА Новости 06:32
Политика

Власти ДНР рассказали о мечте каждого жителя Донбасса

Председатель Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Бидевка заявил, что каждый житель Донбасса мечтает о вхождении региона в состав Российской Федерации.
News.ru 07:27
Происшествия

Землетрясение произошло на севере Армении

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 7 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Интерфакс 05:11
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева сделала новую прическу

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Независимый публицист вчера в 10:14
Происшествия

В Москве подозреваемого в убийстве задержали после жалобы соседей

Жалоба соседей, сообщивших в полицию о музыке, которая играла в соседней квартире на протяжении десяти дней, помогла обнаружить убитого мужчину и задержать человека, подозреваемого в преступлении.
Известия 04:33
Религия

Крещенский сочельник отмечают 18 января

Телепорт вчера в 18:35
Происшествия

В Тверской области нашли двух пропавших школьников

RT на русском 06:34
Политика

Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
RT на русском 07:05
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