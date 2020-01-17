Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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МИД Польши - о публикации документов об освобождении Варшавы: это попытка переписать историю

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Посол: Варшава пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру

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Спасение Варшавы: в архиве Минобороны РФ озвучили данные из секретных документов об освобождении Польши

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По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей. К показателю 2019 года рост составит 18,26%.
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Немецкие СМИ впечатлил проект нового российского авианосца

Россия намерена до 2030 года создать атомный авианосец, способный конкурировать с американскими кораблями подобного класса.
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В результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей, рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
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Думские фракции на встрече с кандидатом на пост главы правительства Михаилом Мишустиным раскритиковали работу четырех министерств.
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Тренер академии ЦСКА, серебряный призер чемпионата России в составе армейцев Максим Боков рассказал про работу академии, вспомнил уход Садырина и Перхуна, а также отметил, что возможная потеря Чалова для красно-синих на данный момент невосполнима.
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В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

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Klassiker (Швеция): «народный автобус» по-русски (Klassiker)

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Сильные ливни обрушились на восточное побережье Австралии

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