Политика
РИА НовостиМИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Рассекреченные в России документы Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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Посол: Варшава пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру
Российская газетавчера в 10:06
Спасение Варшавы: в архиве Минобороны РФ озвучили данные из секретных документов об освобождении Польши
ТК Звезда16 января в 21:10
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Политика
Украина намерена уменьшить «напряженность» в отношениях с Россией
Украинские власти разрабатывают проект стратегии национальной безопасности Украины, который предусматривает меры по уменьшению напряженности в двусторонних отношениях с Россией.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Общество
Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной
Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые оставят без Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Экономика
В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса
Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
Политика
Госдума поддержала назначение Мишустина премьером
Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Технологии
Самолет для негабаритных грузов выполнил первый рейс
Транспортный самолет Beluga XL, разработанный европейским авиастроительным концерном Airbus специально для перевозки негабаритных грузов, 9 января 2020 года выполнил свой первый рейс.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Хоккей
Василевский стал 4-м вратарем в истории НХЛ по числу побед подряд
Россиянин стал четвертым вратарем в истории НХЛ, который одержал десять и более побед подряд в двух сезонах кряду.
Политика
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море
Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Религия
Крещенский сочельник отмечают 18 января
В праздник и в Крещенский сочельник совершается Великое водоосвящение.
Политика
США и Китай подписали соглашение по первой фазе торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ в ходе церемонии, прошешей в среду в Белом доме, подписали соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки
Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Футбол
Кононов может возглавить ФК «Рига»
Последним местом работы Кононова был московский «Спартак», который он покинул в сентябре прошлого года после поражения от «Оренбурга».
Теннис
Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде
Энергетика
Армения обсуждает с «Газпромом» фиксированные цены на газ на 10 лет
Ереван ведет переговоры с "Газпром Армения", дочерней компанией "Газпрома", об установлении механизмов фиксированного ценообразования на газ сроком на 10 лет.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Общество
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка.
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова столкнулась с его предполагаемой любовницей
Поргина ежедневно ухаживала за мужем, учила его снова говорить и двигаться.
Общество
Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX
Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Игры