Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

Рассекреченные в России документы Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные документы из архивов к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
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МИД Польши - о публикации документов об освобождении Варшавы: это попытка переписать историю

Вести.Ruвчера в 19:55

#ТвитыПобеды: Варшава освобождена! События 1945 года в реальном времени

RT на русскомвчера в 12:49

Посол: Варшава пытается подогнать историю под политическую конъюнктуру

Российская газетавчера в 10:06

МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

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В Польше отреагировали на рассекреченные Минобороны России документы

Известиявчера в 08:20

МИД Польши раскритиковал публикацию в России документов об освобождении Варшавы

ТАССвчера в 07:15

Спасение Варшавы: в архиве Минобороны РФ озвучили данные из секретных документов об освобождении Польши

ТК Звезда16 января в 21:10
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Политика

Украина намерена уменьшить «напряженность» в отношениях с Россией

Украинские власти разрабатывают проект стратегии национальной безопасности Украины, который предусматривает меры по уменьшению напряженности в двусторонних отношениях с Россией.
iReactor вчера в 15:49
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

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Общество

Парковка еще на 80 улицах Москвы станет платной

Парковочные места еще на 80 столичных улицах с 17 февраля станут платными, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Администратора московского парковочного пространства (АМПП).
Ведомости 03:49
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Названы смартфоны Huawei и Honor, которые оставят без Android 10

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
ToDay News Ufa 16 января в 10:51
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Экономика

В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса

Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
REGNUM вчера в 22:58
Политика

Госдума поддержала назначение Мишустина премьером

Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Ведомости 16 января в 07:27
Политика

Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Газета.Ru 03:31
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Технологии

Самолет для негабаритных грузов выполнил первый рейс

Транспортный самолет Beluga XL, разработанный европейским авиастроительным концерном Airbus специально для перевозки негабаритных грузов, 9 января 2020 года выполнил свой первый рейс.
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Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета вчера в 00:34
Хоккей

Василевский стал 4-м вратарем в истории НХЛ по числу побед подряд

Россиянин стал четвертым вратарем в истории НХЛ, который одержал десять и более побед подряд в двух сезонах кряду.
РИА Новости 03:45
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Газета.Ru 03:34
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Религия

Крещенский сочельник отмечают 18 января

В праздник и в Крещенский сочельник совершается Великое водоосвящение.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

США и Китай подписали соглашение по первой фазе торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ в ходе церемонии, прошешей в среду в Белом доме, подписали соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров, сообщает ТАСС.
Парламентская газета 15 января в 14:05
Происшествия

В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки

Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:40
Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Газета.Ru вчера в 14:20
Футбол

Кононов может возглавить ФК «Рига»

Последним местом работы Кононова был московский «Спартак», который он покинул в сентябре прошлого года после поражения от «Оренбурга».
Спорт-Экспресс вчера в 13:38
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Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде

РИА Новости 04:33
Энергетика

Армения обсуждает с «Газпромом» фиксированные цены на газ на 10 лет

Ереван ведет переговоры с "Газпром Армения", дочерней компанией "Газпрома", об установлении механизмов фиксированного ценообразования на газ сроком на 10 лет.
Газета.Ru 04:19
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Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
РИА Новости вчера в 12:40
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности.
Вести.Ru 03:59
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Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка.
РИА Новости 03:15
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Вдова Николая Караченцова столкнулась с его предполагаемой любовницей

Поргина ежедневно ухаживала за мужем, учила его снова говорить и двигаться.
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Общество

Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX

Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX.
РБК вчера в 22:26
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Игры

Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию

3DNews вчера в 23:47
Как работают Яндекс.Новости?
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