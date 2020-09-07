МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
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Министерство иностранных дел Польши отрицает телефонный разговор между Берлином и Варшавой, запись которого опубликовало белорусское телевидение. В разговоре между якобы представителями стран обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
МИД Польши опроверг сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Польский МИД опроверг сообщения о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином об Алексее Навальном.
РИА Новости04:11
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