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Ведомости
Ведомости

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Министерство иностранных дел Польши отрицает телефонный разговор между Берлином и Варшавой, запись которого опубликовало белорусское телевидение. В разговоре между якобы представителями стран обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД Польши опроверг сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Польский МИД опроверг сообщения о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином об Алексее Навальном.
РИА Новости04:11
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РИА Новости

МИД Польши опроверг сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

РИА Новости04:11
Коммерсантъ

МИД Польши опроверг данные о «разговоре Варшавы и Берлина» про Навального

Коммерсантъ04:06
URA.Ru

Польша опровергла подлинность записи разговора о Навальном

URA.Ru03:18
RT на русском

МИД Польши опроверг телефонный разговор Варшавы и Берлина о Навальном

RT на русском03:44
Lenta.ru

Польша опровергла перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном

Lenta.ru03:28
ТАСС

МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о Навальном

ТАСС03:28
РБК

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

РБК03:47

Наследники процессоров Intel Atom перейдут на 10-нм архитектуру Tremont в начале 2021 года

На кадре из августовской презентации Intel видно, что следующая по порядку архитектура Gracemont выйдет в следующем году, поэтому откладывать дебют семейства Jasper Lake у компании больше нет возможности.
Наследники процессоров Intel Atom перейдут на 10-нм архитектуру Tremont в начале 2021 года
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