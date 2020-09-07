МИД Польши отмечает, что власти солидарны с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая заявила о том, что россиянина отравили ядовитым веществом «Новичок». Польша также считает, что виновные в этом должны быть найдены и наказаны.

С чего всё началось МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о Навальном Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в понедельник в ответ на запрос корреспондента ТАСС. ТАСС 03:28