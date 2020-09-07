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Evo-rus.com
Evo-rus.com

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

МИД Польши отмечает, что власти солидарны с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая заявила о том, что россиянина отравили ядовитым веществом «Новичок». Польша также считает, что виновные в этом должны быть найдены и наказаны.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления Алексея Навального. Об этом польское внешнеполитическое ведомство сообщило в понедельник в ответ на запрос корреспондента ТАСС.
ТАСС03:28
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Lenta.ru

Польша опровергла перехваченный «разговор Варшавы и Берлина» о Навальном

Lenta.ru03:28
Коммерсантъ

МИД Польши опроверг данные о «разговоре Варшавы и Берлина» про Навального

Коммерсантъ04:06
РБК

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

РБК03:47
RT на русском

МИД Польши опроверг телефонный разговор Варшавы и Берлина о Навальном

RT на русском03:44
РИА Новости

В Германии опровергли сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

РИА Новости06:20
ТАСС

МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином о Навальном

ТАСС03:28
РЕН ТВ

Польша опровергла данные о перехваченном разговоре о Навальном

РЕН ТВ03:17
КП - Беларусь

МИД Польши выступает с опровержением: телефонного разговора между Варшавой и Берлином о Навальном не было

КП - Беларусь05:47

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»

Хоккеисты новосибирской "Сибири" перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью" посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.
РИА Новости05:36
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В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил РИА Новости, что получил от сторонников информацию о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.
РИА Новости04:52
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В Омской области при поиске потерявшейся грибницы нашли следы медведя

В региональном Управлении МВД сообщают, что за минувшие сутки в поисковых мероприятиях были задействованы 8 полицейских на двух автомашинах повышенной проходимости, 5 сотрудников МЧС на «УАЗе», более 20 волонтеров, местные жители, в том числе 5 человек — жителей д. Тармакла, которые искали женщину со стороны своего населенного пункта.
БК5504:40
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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