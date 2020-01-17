Армия и оружие

Пятый каналПятый каналМИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский назвал публикацию Министерство обороны России рассекреченных документов о событиях конца 1944 года и января 1945 года попыткой «переписать» историю. Архив был рассекречен к 75-летию освобождения Варшавы.
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