Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский назвал публикацию Министерство обороны России рассекреченных документов о событиях конца 1944 года и января 1945 года попыткой «переписать» историю. Архив был рассекречен к 75-летию освобождения Варшавы.

МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

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