Армия и оружие
Пятый каналМИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский назвал публикацию Министерство обороны России рассекреченных документов о событиях конца 1944 года и января 1945 года попыткой «переписать» историю. Архив был рассекречен к 75-летию освобождения Варшавы.
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Спасение Варшавы: в архиве Минобороны РФ озвучили данные из секретных документов об освобождении Польши
ТК Звезда16 января в 21:10
Отрицание памяти: Польша обвинила Россию в попытке переписать историю о войне
Комсомольская правдавчера в 10:10
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