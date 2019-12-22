Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
Читать в источнике
Комментировать148
с чего всё началось

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости00:09

Подробнее о событии

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости00:09

МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

ТАСС00:31

МИД Польши заявил об искажении властями РФ картины Второй мировой войны

Известия00:56

В Польше ответили на слова Путина о начале Второй мировой войны

РЕН ТВ00:46

Польша дала ответ на слова Владимира Путина о начале Второй мировой войны

REGNUM01:22

МИД Польши прокомментировал слова Путина о Второй мировой войне

Московский Комсомолец01:23

МИД Польши обвинило власти России в искажении картины Второй мировой войны

Газета.Ru02:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 09:15
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
Российский Диалог вчера в 01:40
Единоборства

Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости вчера в 15:20
Энергетика

Миллер раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

«Газпром» будет транзитировать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 г. и по 40 кубометров в 2021–2024 гг. при условии конкурентного тарифа, добавил Миллер.
Ведомости вчера в 05:31
Политика

Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров

Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 02:20
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Культура

Кирилл Цыганов из Кстова стал победителем шоу «Танцы»

Названы имена победителей в шоу «Танцы». Победа досталась Кириллу Цыганову из Кстова Нижегородской области.
Нижегородская Правда 20 декабря в 08:41
Космос

Космический корабль Starliner не долетел до МКС

Американский космический корабль Starliner не смог выйти на расчетную орбиту для стыковки с МКС.
Евразия Daily 20 декабря в 08:07
Музыка

Оскорбившего Гагарину участника шоу «Голос» высмеял Шнуров

Поведение начинающего музыканта в прошлом выпуске сильно оскорбило Полину Гагарину: исполняя песню группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая» мужчина слишком сильно вошел в образ гопника и высыпал Гагариной на стол горсть семечек.
Privet-Rostov.ru 02:57
Здоровье

Медик назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника

Медицинский эксперт из Австралии определила и назвала три главных «золотых правила» оздоровления кишечника в организме человека, сообщает авторитетное издание The Daily Mail.
Ugpressa.ru вчера в 23:49
Культура

Чувственная Лариса Гузеева обласкала чужого жениха

Лариса очень чувственно подошла к выполнению задания.
7Дней.ру 02:20
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей с полным приводом

Car.ru 20 декабря в 02:21
Политика

Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани одерживает победу на прошедших в стране в конце сентября президентских выборах с результатом 50,64% голосов избирателей.
ТАСС 02:11
Политика

МИД Польши не согласился со словами Путина о Второй мировой войне

На следующий день Путин на неформальной встрече лидеров стран СНГ представил документы, в том числе засекреченные, касающиеся соглашений ряда государств с фашистской Германий до начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 01:30
Происшествия

Водитель сгоревшего в центре Москвы автомобиля раскрыл подробности ДТП

РИА Новости вчера в 16:40
Происшествия

В Приморье произошла массовая драка рыбаков

РЕН ТВ вчера в 22:32
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Экономика

ПФР рассказал о порядке индексации пенсий после увольнения

Пенсия работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения, сообщил в интервью «Российской газете» председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Коммерсантъ 01:29
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина

ТАСС 20 декабря в 00:02
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору пиротехники

В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору фейерверков, салютов и другой пиротехники.
Коммерсантъ 01:59
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Тампу», Орлов и Кучеров забили по голу

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампа-Бэй» — 3:1. Победный гол на счету Дмитрия Орлова.
Спорт-Экспресс вчера в 21:46
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 20 декабря в 03:21
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Политика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично заявил о своих чувствах к Ольге Бузовой

В одной из последних публикаций Бузовой в Instagram Давид написал Ольге публичное признание в любви, сопроводив его смайликом-сердечком.
Discover24 20 декабря в 04:58
Шоу-бизнес

Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Телеведущая Регина Дубовицкая, известная по юмористической передаче «Аншлаг», прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
iReactor вчера в 18:28
Как работают Яндекс.Новости?
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
Главное