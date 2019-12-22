Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
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Захарова заявила, что Польша много лет подрывала отношения с РФ

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МИД Польши заявил об искажении властями РФ картины Второй мировой войны

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МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости00:09
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В Казани откроется художественная выставка с аллегорическими котиками

Татарстан Сегодня 19 декабря в 04:08
Происшествия

В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых

К ликвидации пожара привлекались 13 человек и пять единиц техники.
РИА Новости 02:18
Энергетика

Пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом»

Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компаний, по соглашению поставки газа должны начаться с 1 января 2020 года.
Lenta.ru 04:12
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Вести.Ru 00:57
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
Российский Диалог вчера в 01:40
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Армия и оружие

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Известия 01:06
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Происшествия

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода.
RT на русском 03:12
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Политика

WP узнала об отказе Белого дома выделить срочную помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа добилась от демократов из палаты представителей исключения из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году формулировки, которая подразумевает немедленное выделение военной помощи Украине.
РБК 20 декабря в 23:52
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
ToDay News Ufa 19 декабря в 15:57
Экономика

Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей

Загрязнение воздуха обошлось мировой экономике в 0,3% ВВП в 2015 г., а расходы на социальную поддержку из-за него – еще в 6% глобального ВВП.
Ведомости 19 декабря в 17:14
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Политика

Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США

Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
РБК 04:12
Общество

Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Lenta.ru вчера в 09:04
Экономика

В России с 1 января подорожает водка

Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
ТАСС 20 декабря в 13:11
Энергетика

«Газпром» назвал условие возможных поставок газа на Украину

В документе указано, что «стороны рассмотрят возможность поставки газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема цены поставок».
РБК вчера в 07:40
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марте следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия

В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Российская газета 03:02
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может купить Алексея Миранчука за €40 млн

По информации источника, 24-летний брат-близнец Антона Миранчука может пополнить стан "красных дьяволов" за €40 миллионов.
Газета.Ru 04:22
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM вчера в 07:48
Технологии

Apple выплатит вознаграждения за взлом iPhone

На странице Apple Developer компания указала, какую сумму и за какие задачи готова заплатить специалистам.
iReactor 20 декабря в 21:58
Единоборства

«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
Спорт-Экспресс вчера в 08:41
Происшествия

Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве

По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Газета.Ru 03:06
Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей с полным приводом

Car.ru 20 декабря в 02:21
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