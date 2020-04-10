Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМИД Польши передал России ноту с призывом вернуть обломки Ту-154

МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154М, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский. Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный".
Читать в источнике
Комментировать207

Подробнее о событии

Польша потребовала от России вернуть обломки самолета Качиньского

Взгляд.ру05:53

Раскрыты подробности дела о крушении самолета Качиньского под Смоленском

Lenta.ru00:59

К 10-летию смоленской авиакатастрофы. Раскрыты подробности дела о крушении самолета Качиньского

Smolnarod.ru01:53

СК России открыт к полному взаимодействию с Польшей по расследованию крушения Ту-154

ТАСС01:34

СК рассказал о расследовании крушения польского «Ту-154М» в Смоленске

Известия01:26

Эксперты из Польши согласились с РФ насчет отсутствия взрывчатки на самолете Качиньского

Интерфакс01:20

МИД Польши передал России ноту с призывом вернуть обломки Ту-154

РИА Новости05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Происшествия

Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе

Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
Газета.Ru 05:43
Политика

На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

Lenta.ru 01:11
Экономика

Через две недели может вырасти стоимость на некоторые продукты

Эксперты не исключают подобного развития ситуации уже через две недели.
ИнфоСМИ 06:12
Политика

Врио главы Коми поменял министра здравоохранения

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.
REGNUM 06:03
Общество

РЖД рассадят пассажиров в поездах с соблюдением социальной дистанции

РЖД рассадят пассажиров в поездах дальнего следования с учетом соблюдения необходимой социальной дистанции.
РЕН ТВ 03:52
Происшествия

В Москве больного коронавирусом поймали за рулем

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Российская газета 04:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена помириться с Кейт Миддлтон

Меган Маркл, супруга принца Гарри, начала предпринимать первые шаги для восстановления отношений с Кейт Миддлтон.
Телеканал 360° 06:14
Здоровье

Первую ГКБ Ижевска закрыли на карантин по коронавирусу

Первую Городскую клиническую больницу Ижевска закрыли на карантин из-за выявленных в лечебном учреждении двух случаев новой короновирусной инфекции.
ГТРК Удмуртия 01:38
Общество

Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:49
Общество

В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции

Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
REGNUM 05:33
Общество

Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе

Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Газета.Ru 06:09
Шоу-бизнес

Лолита Милявская сделала пластическую операцию

Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.
Kleo.ru 03:13
Общество

В России ограничили продажу пива

В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Lenta.ru 03:22
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Политика

В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском

В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.
ТАСС 03:51
Транспорт

Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем

Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Известия вчера в 11:08
Происшествия

Бездомная в Москве обвинила стилиста Зверева в пропаже ее сына

Москва 24 05:31
Происшествия

В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ

Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:50
Армия и оружие

Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
Наука

Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии

ToDay News Ufa 00:22
Путешествия

Британские туроператоры не продают туры в Египет на лето

Не рассчитывают на полетные программы в Египет и в летние месяцы.
Countryscanner 05:25
Общество

Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом

Столица на Онего 08 апреля в 08:58
Здоровье

В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста

Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 15:39
Наука

Онколог объяснил, как кишечник предупреждает о появлении рака

Российская газета 01:40
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.
Lenta.ru вчера в 16:27
Экономика

Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка

Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Вести.Ru 06:15
Шоу-бизнес

Муцениеце пожаловалась на побои от Прилучного

Актриса Агата Муцениеце в Instagram пожаловалась на супруга Павла Прилучного.
Газета.Ru 06:05
Общество

Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн

Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Известия 05:46
Шоу-бизнес

26-летняя дочь Владимира Левкина рассказала о борьбе с раком мозга

В Instagram-аккаунте дочери экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Виктории появился пост, в котором девушка рассказала о том, что недавно перенесла операцию.
Live24 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное