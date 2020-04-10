Происшествия
РИА НовостиМИД Польши передал России ноту с призывом вернуть обломки Ту-154
МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154М, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский. Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный".
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Происшествия
Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе
Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
Экономика
Через две недели может вырасти стоимость на некоторые продукты
Эксперты не исключают подобного развития ситуации уже через две недели.
Политика
Врио главы Коми поменял министра здравоохранения
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.
Общество
РЖД рассадят пассажиров в поездах с соблюдением социальной дистанции
РЖД рассадят пассажиров в поездах дальнего следования с учетом соблюдения необходимой социальной дистанции.
Происшествия
В Москве больного коронавирусом поймали за рулем
Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, нарушитель карантина попался на пересечении Щелковского шоссе и МКАД.
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена помириться с Кейт Миддлтон
Меган Маркл, супруга принца Гарри, начала предпринимать первые шаги для восстановления отношений с Кейт Миддлтон.
Здоровье
Первую ГКБ Ижевска закрыли на карантин по коронавирусу
Первую Городскую клиническую больницу Ижевска закрыли на карантин из-за выявленных в лечебном учреждении двух случаев новой короновирусной инфекции.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Общество
Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе
Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская сделала пластическую операцию
Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.
Общество
В России ограничили продажу пива
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Политика
В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском
В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.
Транспорт
Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем
Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.
Происшествия
В Ростовской области пациента с коронавирусом перевели на ИВЛ
Врачи перевели одного из пациентов, заболевших коронавирусом в Ростовской области, на искусственную вентиляцию легких, сообщает правительство региона.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Наука
Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии
Путешествия
Британские туроператоры не продают туры в Египет на лето
Не рассчитывают на полетные программы в Египет и в летние месяцы.
Общество
Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом
Здоровье
В Минздраве отметили возможность диагностировать коронавирус без теста
Врачи могут диагностировать у больных коронавирусную инфекцию до лабораторного подтверждения, так как болезнь имеет характерную клиническую картину, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Наука
Онколог объяснил, как кишечник предупреждает о появлении рака
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Шоу-бизнес
Муцениеце пожаловалась на побои от Прилучного
Актриса Агата Муцениеце в Instagram пожаловалась на супруга Павла Прилучного.
Общество
Минобрнауки сообщило о готовности вузов к сдаче летней сессии онлайн
Министр отметил, что для сдачи летней сессии можно использовать технологии, которые уже освоены в области дистанционного обучения.
Шоу-бизнес
26-летняя дочь Владимира Левкина рассказала о борьбе с раком мозга
В Instagram-аккаунте дочери экс-солиста группы "На-На" Владимира Левкина Виктории появился пост, в котором девушка рассказала о том, что недавно перенесла операцию.