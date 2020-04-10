МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154М, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский. Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный".

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Здоровье Первую ГКБ Ижевска закрыли на карантин по коронавирусу Первую Городскую клиническую больницу Ижевска закрыли на карантин из-за выявленных в лечебном учреждении двух случаев новой короновирусной инфекции.

Шоу-бизнес Лолита Милявская сделала пластическую операцию Популярная певица Лолита Милявская решила провести карантин с пользой для своей внешности. Знаменитость сделала операцию по подтяжке век.

Общество В России ограничили продажу пива В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.

Экономика Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.

Политика В Польше вспоминают жертв авиакатастрофы под Смоленском В Варшаве у памятников погибшему в авиакатастрофе президенту Польши Леху Качиньскому и жертвам крушения, возведенным на площади маршала Юзефа Пилсудского, официальные лица, сохраняя дистанцию, небольшими группами возлагают цветы и зажигают свечи.

Транспорт Штрафной батальон: за дорожные камеры в кустах хотят наказывать рублем Комитет по транспорту и строительству Госдумы совместно с Министерством транспорта и МВД дорабатывает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части повышения уровня безопасности дорожного движения», сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.

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Энергетика Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, написала в Twitter журналист издания Energy Intelligence Амина Бакр.