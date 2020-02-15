Политика
Политическая ЭкспертизаМИД Польши попросил Россию помочь организовать визит в Смоленск
Официальная Варшава просит МИД России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и Катынь 10 апреля.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Общество
Художник Павленский задержан во Франции
Российского художника-акциониста Петра Павленского, уехавшего во Францию, задержали в субботу вечером, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источник.
Биатлон
Тихонов: Логинов не тренировался с командой, это его и спасло
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
Происшествия
В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Происшествия
Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер
Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Биатлон
Губерниев назвал Россию неспортивной страной
Известный комментатор Дмитрий Губрениев в контексте победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия) заявил, что не считает Россию спортивной страной.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции.
Технологии
Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5
Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.
Здоровье
Петербургские врачи провели уникальную операцию ребенку с раком почки
Как добавили в институте, подобные операции не новы. Однако у ребенка опухоль Вильмса методом лапароскопии врачи удалили впервые в России.
Единоборства
Российский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы
Ранее стало известно, что другой россиянин Курбан Шираев завоевал золото на чемпионате Европы по борьбе.
Происшествия
Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии
Группа российских туристов попала под лавину на грузинском горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета — Мтианети).
Космос
США запустили ракету Antares с грузовиком Cygnus
С американского космодрома, расположенного на острове Уоллопс (штат Виргиния) в Атлантическом океане, стартовала ракета-носитель с грузовым кораблем Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) продукты и оборудование.
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клуб
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб, сообщает Sportwetten24.com.
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»
«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Политика
США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей передали матери
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Футбол
Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетные удары по Дамаску
Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына
Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Общество
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Политика
Лавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Происшествия
Движение на зеленой ветке столичного метро начали вводить в график
Движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график после инцидента с пассажиром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена в субботу.