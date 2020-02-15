Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаМИД Польши попросил Россию помочь организовать визит в Смоленск

Официальная Варшава просит МИД России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и Катынь 10 апреля.
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