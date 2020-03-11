Политика

ФАНФАНГлава МИД Польши признал главную роль СССР в победе над фашизмом

Глава МИД Польши Яцек Чапутович признал решающую роль СССР в победе над фашизмом. «Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», — подчеркнул министр.
Читать в источнике
Комментировать359
с чего всё началось

Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы, сообщается в пресс-релизе на сайте сейма.
РБК10:25

Подробнее о событии

МИД Польши признал основную роль СССР в победе над фашизмом

Газета.Ru17:21

МИД Польши: мы признаем главную роль СССР в победе над фашистской Германией

Коммерсантъ12:04

Польша признала главную роль СССР в победе над нацистами

Lenta.ru11:35

Польша считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны

URA.Ru11:45

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

РИА Новости11:36

В Госдуме оценили заявление МИД Польши о роли СССР в разгроме фашизма

RT на русском13:00

Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

РБК10:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:13, Ашберн
Общество

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 13:41
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ

RT на русском 14:20
Экономика

Отельерам мешают налоги

Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.
Коммерсантъ 18:32
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК 18:44
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС 18:25
Экономика

Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
РБК 19:53
Происшествия

Минобороны заявило о гибели российского военного в ДТП в Сирии

Российский военнослужащий-контрактник погиб в ДТП в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
РБК 13:54
Политика

Госдума приняла поправки к Конституции

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Коммерсантъ 03:49
Экономика

Собеседник: Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Мишустина

Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник».
Эхо Москвы 12:03
Политика

Стороны в Минске впервые подписали общий итоговый протокол

Участники минских переговоров по Донбассу впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе встречи, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу на переговорах в Минске Родион Мирошник.
РИА Новости 17:41
Происшествия

Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву

Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 10:40
Общество

Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку

REGNUM вчера в 21:59
Наука

Найден самый маленький динозавр размером с колибри

Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.
РИА Новости 12:01
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Shraibikus News 10:08
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru 16:31
Общество

Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

RT на русском 07:27
Футбол

У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус

Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.
РБК 19:01
Политика

Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд

Бывший вице-президент США Джо Байден победил по меньшей мере в четырех из шести штатов, где 10 марта прошли первичные выборы от Демократической партии.
РБК 12:28
Авто

Рынок автомобилей с пробегом вырос на 11% в феврале

Тарантас Ньюс вчера в 02:13
Армия и оружие

Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
REGNUM 02:07
Экономика

Путин переиграл Трампа, а Герману Грефу придется помучиться с Набиуллиной

Владимир Путин одним махом в один момент изменил сценарий развития всей мировой экономики как минимум на ближайшие несколько лет, приняв решение выйти из сделки ОПЕК+.
REGNUM 13:00
Здоровье

Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях

Еще одной смертельной болезнью считается аллергия.
Профиль 10:17
Политика

Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
РИА Новости вчера в 12:50
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском 11:11
Общество

Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса

Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Газета.Ru 11:04
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru 16:27
Политика

В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Российская газета 15:12
Единоборства

Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Лезги газет вчера в 08:52
Общество

В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами

Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
RT на русском 16:57
Футбол

В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча

Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
РИА Новости 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Яцек Чапутович
Польский политик
Польский политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Польши с 9 января 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное