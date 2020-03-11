Политика
Газета.RuМИД Польши признал основную роль СССР в победе над фашизмом
По словам дипломата Польша занимает единую с Россией позицию относительно мнения о том, что СССР внес значительный вклад в завершение Второй мировой войны. "Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов", - отметил он.
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с чего всё началось
К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы, сообщается в пресс-релизе на сайте сейма.РБК10:25
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Экономика
Страховщики готовятся к миграции недобросовестных практик из ОСАГО
Страховщики готовятся к миграции недобросовестных практик из ОСАГО Доказанный ущерб страховых компаний от мошенников в 2019 году составил 8 млрд руб.
Происшествия
Всех горняков вывели из шахт в Коми после задымления
Всех 242 горняков вывели на поверхность из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления.
Общество
В Италии закроют почти все магазины
В стране будет приостановлена почти вся торговая деятельность.
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Политика
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков
Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Политика
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Общество
В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса
В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Музыка
На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»
На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Игры
Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»
Здоровье
Итальянский врач написал о борьбе с коронавирусом в больнице
По словам Маккини Итальянский департамент здравоохранения несколько раз в день присылает письма с просьбой «быть социально ответственными» и не создавать панику, однако врач понял, что молчать безответственно.
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Шоу-бизнес
Тимати показал фанатам руки без татуировок
Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в некоторые города Европы
Группа «Аэрофлот» отменяет целый ряд рейсов во Францию, Германию, Италию и Испанию с 13 марта по 30 апреля.
Экономика
Forbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes.
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг информацию о гибели котов на рейсе из Нью-Йорка
Информация о якобы гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка не подтвердилась после проведенного расследования, сообщила авиакомпания 10 марта.
Футбол
У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Футбол
Дубль Льоренте помог «Атлетико» выбить «Ливерпуль» из ЛЧ
Экономика
Валютная паника на Украине — Нацбанк распродает гривну
Для удержания гривны от обвала 350 млн долларов продал Нацбанк Украины 11 марта, сообщается на страничке Нацбанка в Facebook.
Экономика
Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах
На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Игры
Sony сопроводила релизный трейлер Nioh 2 ценными советами
Общество
В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев коронавирусной инфекции у населения: шесть больных – в Москве, еще два – в Московской области, сообщает федеральный оперативный штаб.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом
Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области.