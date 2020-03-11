Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Польши признал основную роль СССР в победе над фашизмом

По словам дипломата Польша занимает единую с Россией позицию относительно мнения о том, что СССР внес значительный вклад в завершение Второй мировой войны. "Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов", - отметил он.
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с чего всё началось

Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы, сообщается в пресс-релизе на сайте сейма.
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