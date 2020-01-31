Политика
Газета.RuМИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации
Замглавы МИД Польши в интервью Radio Zet настоял на безоговорочном праве Варшавы на компенсации от России. Он обвинил СССР в "военных преступлениях и причастности к смерти до миллиона граждан Польши".
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Технологии
Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.
Общество
Блокадницы в Керчи, которым подарили хлеб, не обижаются на чиновников
Политика
Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.
Здоровье
В Тюменской области подтвердили коронавирус у китайской студентки
Заражение коронавирусом студентки из Китая в Тюменской области подтвердилось лабораторно.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Общество
Вирус из Китая пришел в Россию. Главное
Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Технологии
Кроссовер Kia Sportage обзавелся сервисами «Яндекса»
Как отмечает портал «Автоновости дня», опираясь на пресс-центр корейского бренда, информационно-развлекательный комплекс с экраном на 8 дюймов в комплектациях Luxe Plus, Prestige, GT Line и Premium теперь обладает предустановленным «Яндекс.Навигатором» (может функционировать в оффлайн и онлайн режимах) и голосовым помощником «Алиса».
Гаджеты
Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
Политика
Демократы не набирают голосов для вызова свидетелей по импичменту
Сенаторы-демократы не набирают достаточно голосов для вызова свидетелей в рамках процесса по импичменту президента Дональда Трампа.
Энергетика
Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика
Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом об уменьшении цены на январь 2020 г. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от Нафтогаза - Газовый запас, могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона.
Авто
УАЗ готовит внедорожную версию «Буханки»
Специалисты Ульяновского автозавода готовят к выпуску новую версию легендарного фургона УАЗ-452 «Буханка».
Происшествия
У двух жителей Воронежской области заподозрили коронавирус
Ещё двое жителей Воронежской области госпитализированы с подозрением на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области 31 января.
Футбол
25 футболистов «Локомотива» прилетели на сбор в Катар
В пятницу «Локомотив» прилетел на второй сбор в Катар, который продлится до 10 февраля, сообщает официальный сайт московского клуба.
Политика
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его отравили ртутью
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью пять месяцев назад.
Футбол
СМИ узнали об уходе Малафеева из спортивного департамента «Зенита»
Экс-футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев прекратил работу в спортивном департаменте клуба, сообщает «СЭ».
Единоборства
Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Кино
Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»
Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
Политика
МИД КНР прокомментировал «крайне недобродушный поступок» США
Дипломат напомнила, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на передвижение людей, но США, которые поступают наоборот "задали очень плохое начало, это действительно крайне недобродушный поступок".
Авто
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi поделит мир на троих
На фото, слева направо: Осаму Масуко (Mitsubishi), Клотильда Дельбос (Renault), Жан-Доминик Сенар (Renault), Макото Утида (Nissan), Хади Заблит (генсек альянса).
Футбол
Бывший футболист ЦСКА Хонда стал игроком «Ботафого»
Бразильский футбольный клуб Ботафого объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейске Хондой.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
Мария Шукшина устроила крестины для внука
Сын Фрейи Зильбер от Макара Касаткина получил ангела-хранителя после крестин, устроенных его родной бабушкой, знаменитой актрисой Марией Шукшиной.
Здоровье
Попова заявила об опасности коронавируса не только для китайцев
Среди заразившихся есть не только китайцы, заявила главный санитарный врач России Анна Попова.