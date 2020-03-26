Коронавирус
RT на русскомПосла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российскую дипмиссию.
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с чего всё началось
В четверг, 26 марта, посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД страны.Коммерсантъ07:07
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