В четверг, 26 марта, посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД страны.

с чего всё началось

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российскую дипмиссию.

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