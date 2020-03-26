Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПосла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российскую дипмиссию.
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с чего всё началось

Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за слов Пушкова о «подлости на уровне госполитики»

В четверг, 26 марта, посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД страны.
Коммерсантъ07:07

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Посла РФ вызвали в МИД Польши из-за слов Пушкова о «подлости на уровне госполитики»

Коммерсантъ07:07

Посол РФ: протест Варшавы из-за статей об отказе пустить самолеты в Италию безоснователен

ТАСС08:54

Посла России вызвали в МИД Польши

RT на русском08:06

Российского посла вызвали в МИД Польши

РИА Новости11:16

СМИ: посла России вызвали в МИД Польши из-за сенатора Пушкова

Московский Комсомолец07:35

Варшава назвала «абсурдными упреками» заявления Пушкова о гумпомощи

РБК12:10

Российского посла в Польше вызвали в МИД из-за Пушкова

URA.Ru08:05
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Общество

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Газета.Ru 11:42
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Данные разведки: Украина стягивает танки к линии фронта в Донбассе

В основном Украина стягивает к линии фронта танки.
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Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
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В Кузбассе выявили третий случай заболевания коронавирусом

На территории Кемеровской области выявлен еще один случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 02:42
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких

Актуальные Новости 10:27
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Семь человек погибли, ещё один пострадал.
РИА Новости 19:33
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Задела за живое: Степаненко заставила сильно нервничать Петросяна

Evo-rus.com 08:41
Наука

Уханьская лаборатория действительно создала коронавирус

Ученые из уханьской вирусологической лаборатории создали ещё в 2015 году коронавирус.
Русская Планета вчера в 07:26
Общество

Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Российская газета 19:48
Происшествия

Результаты проверки двоих сахалинцев на заражение COVID-19 до сих пор не известны

Выявлены двое пациентов с подозрениями на заражение. Ожидаются окончательные результаты "Вектора".
Сахалин.Инфо 24 марта в 18:50
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания вчера в 05:28
Общество

Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
РБК 12:03
Здоровье

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 03:06
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Происшествия

Сотни прибывших из-за рубежа красноярцев уклоняются от самоизоляции

Красноярск, 26 марта 2020, 14:40 — REGNUM Прибывшие из-за границы жители Красноярского края уклоняются от домашней самоизоляции.
REGNUM 07:40
Гаджеты

Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии

Компания Apple может отложить запуск новенького iPhone 5G из-за пандемии.
Evo-rus.com 08:44
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Shraibikus News 03:57
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов

Как стало известно, для дезинфекции своего смартфона от коронавируса подойдут обычные этиловый или изопропиловый спирт, перекись водорода или гипохлорит натрия.
Evo-rus.com вчера в 14:28
Происшествия

МЧС назвало предварительную причину взрыва в Магнитогорске

Газета.Ru 12:53
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Еще у четырех жителей Бурятии предварительно выявили коронавирус

Еще у четырех человек, контактировавших с первыми зараженными в Бурятии, первично подтвердили наличие коронавирусной инфекции.
Российская газета 21:11
Общество

Минобороны построит 16 военных центров для борьбы с инфекциями

Lenta.ru 05:23
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 19:22
Политика

США отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Посольство США в Украине заявило, что запрет иностранцам владеть землей на полуострове "усиливает основу для международных санкций" В ведомстве напомнили, что не признают Крым территорией России.
Московский Комсомолец 09:06
Общество

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе

Нерабочая рабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для занижения заработной платы, заявили в Минтруде.
Известия 17:30
Здоровье

Коронавирус: последние новости о пандемии COVID-19 в мире к 27 марта

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Тогда в мире насчитывалось 125 тысяч заболевших новым вирусом.
Сиб.фм 18:05
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
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Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
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