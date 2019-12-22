Политика
Политика СегодняМИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны
Польский МИД обвинил российские власти в искажении предыстории Второй мировой войны. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление президента РФ Владимира Путина о причинах и виновниках конфликта. Заявление МИД Польши опубликовано на его официальном сайте в субботу, 21 декабря.
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Политика
В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas
Берн критически относится к экстерриториальным санкциям, но не может им помешать.
Общество
Роуминг в Союзном государстве будет отменен в сентябре 2020 года
Роуминг в Союзном государстве должен быть отменен не позднее сентября 2020 года.
Политика
Путин встретился с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Украинские боевики жалуются на применение ополченцами Донбасса лазерного оружия
Напомним, 6 декабря украинский боевик получил макулярный ожог сетчатки глаза якобы из-за применения защитниками Донбасса лазерного оружия неопределенного типа.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Общество
Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Шоу-бизнес
Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Общество
Рэпер перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа
В ГИБДД изучают видео рэпера, который перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа.
Футбол
Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ
Происшествия
В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД
МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами
Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Происшествия
В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
Шоу-бизнес
В Великобритании умер актер Тони Бриттон
Британский актер Тони Бриттон скончался в воскресенье, 22 декабря, на 96-м году жизни.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Экономика
С 1 января подорожают водка и коньяк
Минимальная стоимость крепкого спиртного увеличится С 1 января 2020 года в России поднимутся цены на крепкую алкогольную продукцию, следует из документа, опубликованного Минфином на официальном портале правовой информации.
Общество
Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей
Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Происшествия
Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве
В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Энергетика
Большое газовое перемирие
Компромисс в долгом газовом споре двух стран найден.
Политика
Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией
Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Технологии
Журнал Science назвал главное достижение науки в 2019 году
Главным прорывом в науке за 2019 год стало получение первого изображения тени чёрной дыры, сделанное командой астрономов проекта Event Horizon, сообщает журнал Science.
Политика
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Гаджеты
Intel спела песню о своей дискретной видеокарте
Компания Intel обнародовала ролик о дискретной карте GPU DG1, в котором в виде песни представлены ответы на вопросы пользователей.
Экономика
Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) заявил, что январские выплаты большинство пенсионеров получат до Нового года.
Здоровье
Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды
Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.