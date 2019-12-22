Политика

Политика СегодняПолитика СегодняМИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны

Польский МИД обвинил российские власти в искажении предыстории Второй мировой войны. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление президента РФ Владимира Путина о причинах и виновниках конфликта. Заявление МИД Польши опубликовано на его официальном сайте в субботу, 21 декабря.
Читать в источнике
Комментировать169

Подробнее о событии

МИД Польши заявил об искажении властями РФ картины Второй мировой войны

Известия00:56

В МИД Польши назвали заявление Путина о Второй мировой войне искажением истории

Life.ru03:10

В МИД Польши представили свою версию событий, предшествующих началу Второй мировой войны

ТК Звезда02:17

МИД Польши обвинил власти России в искажении картины Второй мировой войны

Газета.Ru02:12

МИД Польши с тревогой отнесся к словам Путина о Второй мировой войне

Комсомольская правда03:18

В Польше ответили на слова Путина о начале Второй Мировой войны

РЕН ТВ00:46

МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

ТАСС00:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Политика

В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas

Берн критически относится к экстерриториальным санкциям, но не может им помешать.
Известия 11:55
Общество

Роуминг в Союзном государстве будет отменен в сентябре 2020 года

Роуминг в Союзном государстве должен быть отменен не позднее сентября 2020 года.
BFM.ru 09:22
Политика

Путин встретился с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Национальная служба новостей 20 декабря в 15:17
Армия и оружие

Украинские боевики жалуются на применение ополченцами Донбасса лазерного оружия

Напомним, 6 декабря украинский боевик получил макулярный ожог сетчатки глаза якобы из-за применения защитниками Донбасса лазерного оружия неопределенного типа.
ИА Новороссия 12:01
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Общество

Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Ридус 09:51
Шоу-бизнес

Марьяна Ро объявила о беременности

Блогер, певица, звезда рекламы средств для депиляции и девушка скандального рэпера Фейса Марьяна Ро все-таки ждет ребенка.
Super.ru 05:04
Общество

Рэпер перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа

В ГИБДД изучают видео рэпера, который перекрыл движение на Новом Арбате ради съемок клипа.
Москва 24 13:10
Футбол

Дубль Виллиана принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ

РИА Новости 13:36
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

МВД проведет служебную проверку после того, как в Татарстане школьники в качестве массовки были привлечены к учениям с личным составом подразделения, сообщает пресс-служба МВД России.
РИА Новости 09:57
Происшествия

Устроившего стрельбу на Лубянке связали с украинскими националистами

Ликвидированный в ходе стрельбы на Лубянке Евгений Манюров входил в московскую ячейку организации «ЭНО», основанной украинскими националистами, утверждают СМИ.
Взгляд.ру 12:47
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Происшествия

В Югре пьяный отец до смерти избил трехлетнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Нефтеюганска, которого подозревают в убийстве трехлетней дочки.
Российская газета 12:37
Шоу-бизнес

В Великобритании умер актер Тони Бриттон

Британский актер Тони Бриттон скончался в воскресенье, 22 декабря, на 96-м году жизни.
Вести.Ru 07:56
Общество

Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима

Российская газета 02:05
Хоккей

Воробьев: 2 периода можно занести в актив, но очков это не добавит

РИА Новости 12:02
Хоккей

«Спартак» прервал четырехматчевую победную серию «Барыса»

Газета.Ru 12:00
Экономика

С 1 января подорожают водка и коньяк

Минимальная стоимость крепкого спиртного увеличится С 1 января 2020 года в России поднимутся цены на крепкую алкогольную продукцию, следует из документа, опубликованного Минфином на официальном портале правовой информации.
АМИТЕЛ вчера в 04:06
Общество

Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей

Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Газета.Ru 07:18
Происшествия

Тела двух убитых обнаружили в колодце в Новой Москве

В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
Lenta.ru 08:14
Энергетика

Большое газовое перемирие

Компромисс в долгом газовом споре двух стран найден.
Российская газета 11:21
Политика

Захарова: Польша сама подрывает отношения с Россией

Представители Варшавы на протяжении многих лет подрывали российско-польские отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 04:39
Технологии

Журнал Science назвал главное достижение науки в 2019 году

Главным прорывом в науке за 2019 год стало получение первого изображения тени чёрной дыры, сделанное командой астрономов проекта Event Horizon, сообщает журнал Science.
REGNUM 06:33
Политика

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU вчера в 12:00
Общество

Хоккеист Зайцев прокомментировал обвинение в похищении своих детей

Москва 24 08:57
Гаджеты

Intel спела песню о своей дискретной видеокарте

Компания Intel обнародовала ролик о дискретной карте GPU DG1, в котором в виде песни представлены ответы на вопросы пользователей.
Актуальные Новости 07:09
Происшествия

«Легионеры Христа» признали 175 случаев насилия священников над детьми

РИА Новости 00:25
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) заявил, что январские выплаты большинство пенсионеров получат до Нового года.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 02:43
Здоровье

Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК 01:56
Шоу-бизнес

Снимки Дмитрия Диброва в Инстаграме и в жизни разительно отличаются

Kleo.ru 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное