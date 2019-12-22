Польский МИД обвинил российские власти в искажении предыстории Второй мировой войны. Так внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление президента РФ Владимира Путина о причинах и виновниках конфликта. Заявление МИД Польши опубликовано на его официальном сайте в субботу, 21 декабря.

МИД Польши заявил, что Россия искажает картину Второй мировой войны

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