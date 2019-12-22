Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ России ответили на обвинения Польши в искажении истории

В МИД Польши в ответ выразили "тревогу и недоумение", обвинив Москву в искажении истории. "Странное заявление" Комментируя позицию Варшавы, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша длительное время являлась виновником ухудшения отношений с Россией.
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Польша много лет подрывала отношения с Россией, заявила Захарова

Газета.Ru04:13

Захарова оценила ответ Польши на слова Путина о причинах Второй мировой

РБК05:01

Захарова заявила о многолетнем подрыве Польшей отношений с РФ

Известия04:27

«Запевалы»: Захарова жёстко осадила Польшу доказательствами подрыва отношений

Царьград04:27

В России ответили на обвинения Польши в искажении истории

РИА Новости09:05

Захарова заявила, что Польша много лет подрывала отношения с РФ

РЕН ТВ03:56

Захарова заявила, что Варшава много лет подрывала двусторонние отношения с Москвой

ТАСС03:50
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Захарова поставила на место «обиженную» Варшаву

Вести.UZ09:51
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Российская газета вчера в 17:30
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Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.
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Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Приостановлено строительство «Северного потока-2»

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости вчера в 23:17
Спорт

Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России

Американский адвокат экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден назвал фарсом обвинения со стороны Следственного комитета России.
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Общество

В закон о воинской службе внесли изменения

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Газета.Ru вчера в 09:16
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Названо количество половых актов, чтобы не получить рак простаты

«Некоторые исследования показали, что мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается», - добавил врач.
Соловей.Инфо вчера в 05:40
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Пострадавшая в аварии на Плехановском спуске женщина впала в кому

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Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
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Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
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В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
РБК 10:06
Технологии

В Google Stadia появились достижения

В потоковом сервисе Google Stadia появилась система достижений.
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Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиопомехи

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После стрельбы по Лубянке ФСБ пришла к Шульцу-88

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, оперативники Центра «Э» и Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Петербургу и Ленобласти нанесли визит 40-летнему петербуржцу Дмитрию Боброву, в прошлом известному как Шульц-88.
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22 декабря наступает зимнее солнцестояние, когда в Северном полушарии Земли продолжительность светового дня достигает своего минимума.
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Депутаты Заксобрания Петербурга проверили, как идет транспортировка «урановых хвостов» из Германии

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Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Уфе

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Лазарев показал трогательные кадры с сыном и дочкой

Певец Сергей Лазарев опубликовал кадры первой фотосъемки его детей для одного из глянцевых журналов.
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Известия вчера в 15:22
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Лавров заявил о зашкаливании русофобии со стороны НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что со стороны стран-членов НАТО зашкаливает русофобия в адрес России.
Газета.Ru 06:58
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