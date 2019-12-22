Политика

ТАССТАССМИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта. Соответствующее заявление опубликовано в субботу вечером на официальном сайте польского ведомства.
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Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
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Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с манипуляциями.
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В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

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Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
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Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
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Путин примет участие в открытии железнодорожной части Крымского моста

Президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, примет участие в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
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Новое поколение Cadillac Escalade получит дисплей, которого ни у кого не было ранее

Новое поколение большого внедорожника Cadillac Escalade получит новый монитор.
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Регина Дубовицкая осудила неравный брак Евгения Петросяна

Накануне бессменная ведущая телепрограммы "Аншлаг" Регина Дубовицкая прокомментировала брак своего давнего друга и коллеги Евгения Петросяна.
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Врачи назвали три продукта, защищающих от рака

Врачи определили и назвали три полезных продукта, способных защитить организм человека от раковых злокачественных новообразований.
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Большинство жителей Новороссийска остались без воды

Почти 70% жителей Новороссийска оказались отключены от водоснабжения из-за аварии на Троицком водопроводе на Кубани.
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Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
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В результате стрельбы на вечеринке в Чикаго пострадали 13 человек

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«Корейский Зомби» Чон Чхан Сон победил легенду UFC Фрэнки Эдгара

Кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Зомби» нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165 в Пусане (Южная Корея).
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Отказ президента Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения говорит о том, что у него связаны руки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Apple начала секретную разработку спутников для беспроводной связи

Компания Apple собрала команду по секретной разработке спутников для организации собственной системы беспроводной связи, выяснил Bloomberg.
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Вратарь гельзенкирхенского «Шальке» Александр Нюбель продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии», утверждает издание Bild.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что идет на поправку после госпитализации.
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Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
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В Омске обрушилось здание комбикормового завода

Четырехэтажное здание обрушилось на территории комбикормового завода в Омске, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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