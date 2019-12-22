Министерство иностранных дел Польши прокомментировало слова президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив власти РФ в искажении предыстории конфликта. Соответствующее заявление опубликовано в субботу вечером на официальном сайте польского ведомства.

МИД Польши заявил, что власти РФ искажают картину Второй мировой войны

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