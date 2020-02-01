Политика
РБКМИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet.
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Транспорт
В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте
В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Футбол
Старший сын Зидана перешел в «Альмерию»
Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, продолжит карьеру в Испании.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Хоккей
Шестеркин сыграет в матче против «Детройта»
Напомним, 7 января 2020 года Шестеркин дебютировал в НХЛ в матче против Колорадо.
Теннис
Кенин впервые выходит в финал Australian Open
Благодаря выходу в финал турнира София Кенин впервые в карьере войдет в топ-10 лучших теннисисток.
Наука
Нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Технологии
Фотографы-любители зафиксировали новый вид северного сияния «Дюны»
Финские фотографы в сотрудничестве с учеными обнаружили ранее не отмеченный вид полярного сияния в виде дюн.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Здоровье
ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Здоровье
Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса
Министерство здравоохранения России 31 января выпустило памятку для граждан по мерам защиты от коронавируса.
Футбол
«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» за 20 миллионов фунтов
«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» Джаррода Боуэна. Сумма сделки составит 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Общество
В новом КоАП появится штраф за опасное вождение
Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Авто
В Tesla решили ускорить рыночный дебют электрокроссовера Model Y
Сроки начала поставок электрокроссовера Tesla Model Y производитель корректировал уже несколько раз.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Гаджеты
В РФ представили праздничные Huawei P30 Pro и наушники FreeBuds 3
Например, смартфон Huawei P30 Pro, который поступит в продажу 7 февраля, выйдет в новом эксклюзивном цвете – дымчатый лавандовый.
Политика
США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран
Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд в страну для граждан шести стран, включая Киргизию.