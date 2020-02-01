Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet.

МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Общество На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.

Политика Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.

Политика Великобритания официально покинула ЕС Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Экономика Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Космос Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.

Шоу-бизнес Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.

Происшествия В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.