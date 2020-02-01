Политика

РБКРБКМИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet.
Читать в источнике
Комментировать713

Подробнее о событии

Захарова назвала шаромыжничеством заявление МИД Польши о репарациях

RT на русском15:04

Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России

РИА Новости19:01

«Павел, перестаньте»: Захарова сравнила заявление поляка о репарациях с шаромыжничеством

Царьград16:09

«Ниже нуля» — Пушков оценил шансы Польши на получение репараций от России

REGNUM16:49

Алексей Пушков: Право Польши требовать репарации у России — чисто польская фантазия

Новостной фронт16:04

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Известия19:09

"Где ваши манеры?" Польша кусает немецкую руку, которая ее кормит

BaltNews.ltвчера в 02:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Транспорт

В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Коммерсантъ 20:10
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Футбол

Старший сын Зидана перешел в «Альмерию»

Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, продолжит карьеру в Испании.
Sport24.ru 19:39
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус вчера в 08:24
Хоккей

Шестеркин сыграет в матче против «Детройта»

Напомним, 7 января 2020 года Шестеркин дебютировал в НХЛ в матче против Колорадо.
Советский спорт 10:18
Теннис

Кенин впервые выходит в финал Australian Open

Благодаря выходу в финал турнира София Кенин впервые в карьере войдет в топ-10 лучших теннисисток.
Inc-news.ru вчера в 04:07
Наука

Нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

Найдено лекарство китайской медицины, которое может сдерживать новый коронавирус.
ToDay News Ufa 13:17
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Технологии

Фотографы-любители зафиксировали новый вид северного сияния «Дюны»

Финские фотографы в сотрудничестве с учеными обнаружили ранее не отмеченный вид полярного сияния в виде дюн.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 00:56
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru 18:04
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Общество

В Крыму чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону и медали

НТВ вчера в 05:10
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 13:34
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия 29 января в 19:39
Здоровье

ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

Телеканал ОТВ 03:18
Космос

Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени

Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Российская газета 06:58
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости 19:29
Футбол

ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

Вести.Ru 14:05
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС вчера в 05:19
Единоборства

Биспинг: Уайт сказал, что Хабиб примет бой с Макгрегором

Чемпионат 12:06
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Здоровье

Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса

Министерство здравоохранения России 31 января выпустило памятку для граждан по мерам защиты от коронавируса.
Известия 11:24
Футбол

«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» за 20 миллионов фунтов

«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» Джаррода Боуэна. Сумма сделки составит 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 03:18
Общество

В новом КоАП появится штраф за опасное вождение

Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Российская газета 03:55
Авто

В Tesla решили ускорить рыночный дебют электрокроссовера Model Y

Сроки начала поставок электрокроссовера Tesla Model Y производитель корректировал уже несколько раз.
CarsWeek.ru вчера в 02:28
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Гаджеты

В РФ представили праздничные Huawei P30 Pro и наушники FreeBuds 3

Например, смартфон Huawei P30 Pro, который поступит в продажу 7 февраля, выйдет в новом эксклюзивном цвете – дымчатый лавандовый.
Astera 06:29
Политика

США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран

Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд в страну для граждан шести стран, включая Киргизию.
РБК 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное