с чего всё началось

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet.

МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

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