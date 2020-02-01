Политика

РБКРБКМИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet.
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В России ответили на требования Польши выплатить репарации

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Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России

РИА Новостивчера в 19:01

"Где ваши манеры?" Польша кусает немецкую руку, которая ее кормит

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«Ниже нуля» — Пушков оценил шансы Польши на получение репараций от России

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Алексей Пушков: Право Польши требовать репарации у России — чисто польская фантазия

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Захарова назвала шаромыжничеством заявление МИД Польши о репарациях

RT на русскомвчера в 15:04

Захарова уличила Польшу в «шаромыжничестве» после желания репараций от России

Lenta.ruвчера в 15:51
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Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Общество

AliExpress задержит заказы из-за коронавируса

Российские покупатели товаров на китайской площадке AliExpress могут получить свои покупки с задержкой из-за коронавируса, некоторые продавцы уже попросили клиентов отменить заказы.
Sibnet Новости вчера в 11:17
Здоровье

Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

У зараженного коронавирусом нового типа гражданина Китая, находящегося в Забайкальском крае, наблюдается улучшение состояния.
Газета.Ru вчера в 23:16
Кино

Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака

Британский актер Алан Харрис ушел из жизни на 82-м году жизни. Он известен зрителям по трем ролям в оригинальной трилогии «Звездных войн».
iReactor 00:30
Музыка

Илон Маск выпустил танцевальный сингл

Первый сингл в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) выпустил американский предприниматель Илон Маск.
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Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Отмечается, что первые истребители в рамках контракта будут произведены в 2024 году, а уже в 2026 году ВВС Польши приступят к полноценной эксплуатации F-35.
Взгляд.ру вчера в 10:33
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
CyberSport.ru 28 января в 19:18
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 29 января в 05:46
Культура

Часы работы выставки Сальвадора Дали в Манеже продлят

Масштабная выставка работ испанского художника Сальвадора Дали, которая открылась во вторник в московском Манеже, продлит часы работы 1 февраля до 22:00.
Вечерняя Москва 30 января в 21:56
Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Газета.Ru 30 января в 08:15
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ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»

Вести.Ru вчера в 14:05
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Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут

Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
Игромания.ру 30 января в 11:50
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК вчера в 15:09
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru 30 января в 23:09
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Известия 30 января в 18:44
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Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Что происходит вчера в 06:01
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Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
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«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
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Число жертв китайского коронавируса возросло до 258 человек

По информации портала «Ванъи», который ссылается на данные региональных властей Китая, число жертв нового коронавируса возросло до 258 человек.
RuNews24.ru вчера в 19:15
Политика

Путин помиловал Нааму Иссахар — израильтянка вышла на свободу

Salt Mag 30 января в 02:26
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Охота на крыс: на Украине идёт охота на боевиков «АТО»

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Впервые исследованы квантовые свойства частицы нанометрового размера

Физики из Австрии и Америки впервые сумели сфотографировать «твёрдый» квантовый предмет (наночастицу стекла), состоящий из 100 миллионов атомов.
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Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

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Автоновости дня 30 января в 12:32
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews вчера в 06:20
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