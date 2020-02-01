Политика
РБКМИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet.
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Алексей Пушков: Право Польши требовать репарации у России — чисто польская фантазия
Новостной фронтвчера в 16:04
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Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Общество
AliExpress задержит заказы из-за коронавируса
Российские покупатели товаров на китайской площадке AliExpress могут получить свои покупки с задержкой из-за коронавируса, некоторые продавцы уже попросили клиентов отменить заказы.
Здоровье
Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом
У зараженного коронавирусом нового типа гражданина Китая, находящегося в Забайкальском крае, наблюдается улучшение состояния.
Кино
Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака
Британский актер Алан Харрис ушел из жизни на 82-м году жизни. Он известен зрителям по трем ролям в оригинальной трилогии «Звездных войн».
Музыка
Илон Маск выпустил танцевальный сингл
Первый сингл в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) выпустил американский предприниматель Илон Маск.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Отмечается, что первые истребители в рамках контракта будут произведены в 2024 году, а уже в 2026 году ВВС Польши приступят к полноценной эксплуатации F-35.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Культура
Часы работы выставки Сальвадора Дали в Манеже продлят
Масштабная выставка работ испанского художника Сальвадора Дали, которая открылась во вторник в московском Манеже, продлит часы работы 1 февраля до 22:00.
Общество
Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника «Крыльев Советов»
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут
Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Общество
Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Здоровье
Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Армия и оружие
Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Здоровье
Число жертв китайского коронавируса возросло до 258 человек
По информации портала «Ванъи», который ссылается на данные региональных властей Китая, число жертв нового коронавируса возросло до 258 человек.
Политика
Путин помиловал Нааму Иссахар — израильтянка вышла на свободу
Политика
Охота на крыс: на Украине идёт охота на боевиков «АТО»
Наука
Впервые исследованы квантовые свойства частицы нанометрового размера
Физики из Австрии и Америки впервые сумели сфотографировать «твёрдый» квантовый предмет (наночастицу стекла), состоящий из 100 миллионов атомов.
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Авто
Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор
По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Политика
В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.