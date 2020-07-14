Политика

ИзвестияИзвестияМИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. Об этом заявил на брифинге во вторник, 14 июля, глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос об отношениях двух стран.
Читать в источнике
Комментировать86

Подробнее о событии

Глава МИД Польши заявил, что его страна хочет улучшить отношения с Россией

REGNUM13:43

МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Известия11:57

В Польше заявили о желании иметь партнёрские отношения с Россией

RT на русском09:04

Глава МИД Польши заявил о желании страны иметь партнерские отношения с Россией

ТАСС09:52

Польша захотела наладить отношения с Россией

Взгляд.ру09:40

В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией

Газета.Ru10:52

В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией

РИА Новости08:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
1,5K
Здоровье

Переболевшие коронавирусом назвали оставшиеся у них симптомы

Вылечившиеся от коронавируса люди рассказали, что даже спустя несколько месяцев после выздоровления у них сохранился ряд неприятных симптомов.
News.ru 03:51
Энергетика

Экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале упала на 37%

Экспортная цена газа "Газпрома" в I квартале 2020 года упала до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее, говорится в презентации компании.
ТАСС 10:15
25
Футбол

«Челси» – «Норвич»: лондонцы очков не потеряют

Во вторник 14 июля стартует очередной тур Премьер-лиги, который откроется матчем «Челси» - «Норвича» - наши эксперты подготовили прогноз на этот поединок.
Все про Спорт ру вчера в 14:10
Общество

Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
88
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
3,2K
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
324
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
70
Общество

Собчак использовала видео своего задержания для рекламы

В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Lenta.ru 02:42
12
Происшествия

В дом Розы Сябитовой приехала полиция. Телеведущую оштрафовали

Pravda.Ru 10:28
1
Политика

В США намерены разрывать связи с международными организациями, если они неэффективны

Администрация президента США Дональда Трампа продолжит отказываться от участия в работе международных организаций, которые она не считает полезными и эффективными.
ТАСС 12:54
Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
637
Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Вести.Ru 06:16
607
Общество

В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

CyberSport.ru 12 июля в 17:41
4
Фигурное катание

Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы

Metaratings 07:02
Общество

Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
Известия 08:26
24
Происшествия

МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
34
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» были заинтересованы в покупке доли в «Сочи»

Представители компании City Football Group (CFG), владеющей английским «Манчестер Сити», были заинтересованы в покупке части акций футбольного клуба «Сочи».
Sport24.ru 08:33
Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
158
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
81
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
1,1K
Фигурное катание

Фигуристка Косторная планирует через два года завершить карьеру

Российская фигуристка Алена Косторная планирует через два года завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Olympic Channel.
Газета.Ru 13:39
Экономика

Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
Общество

В Чечне установили временный запрет на въезд туристов в республику

Въезд в Чеченскую Республику временно закрыт для туристов по решению оперативного штаба в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил глава регионального управления ГИБДД Идрис Черхигов 14 июля на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 13:21
108
Политика

В Крыму отменят карантин для приезжающих из-за границы

В Крыму с 15 июля будет отменён обязательный двухнедельный карантин для приезжающих на полуостров из других стран.
RT на русском 13:58
Происшествия

Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды

Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
270
Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 10:16
52
Политика

Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге

Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
1
Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
1,3K
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
317
Как работают Яндекс.Новости?
Главное