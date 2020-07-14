Политика
ИзвестияМИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. Об этом заявил на брифинге во вторник, 14 июля, глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос об отношениях двух стран.
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Здоровье
Переболевшие коронавирусом назвали оставшиеся у них симптомы
Вылечившиеся от коронавируса люди рассказали, что даже спустя несколько месяцев после выздоровления у них сохранился ряд неприятных симптомов.
News.ru 03:51
Энергетика
Экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале упала на 37%
Экспортная цена газа "Газпрома" в I квартале 2020 года упала до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее, говорится в презентации компании.
ТАСС 10:15
Футбол
«Челси» – «Норвич»: лондонцы очков не потеряют
Во вторник 14 июля стартует очередной тур Премьер-лиги, который откроется матчем «Челси» - «Норвича» - наши эксперты подготовили прогноз на этот поединок.
Все про Спорт ру вчера в 14:10
Общество
Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Общество
Собчак использовала видео своего задержания для рекламы
В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Lenta.ru 02:42
Политика
В США намерены разрывать связи с международными организациями, если они неэффективны
Администрация президента США Дональда Трампа продолжит отказываться от участия в работе международных организаций, которые она не считает полезными и эффективными.
ТАСС 12:54
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
CyberSport.ru 12 июля в 17:41
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
Известия 08:26
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» были заинтересованы в покупке доли в «Сочи»
Представители компании City Football Group (CFG), владеющей английским «Манчестер Сити», были заинтересованы в покупке части акций футбольного клуба «Сочи».
Sport24.ru 08:33
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол
В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Фигурное катание
Фигуристка Косторная планирует через два года завершить карьеру
Российская фигуристка Алена Косторная планирует через два года завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает Olympic Channel.
Газета.Ru 13:39
Экономика
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
Общество
В Чечне установили временный запрет на въезд туристов в республику
Въезд в Чеченскую Республику временно закрыт для туристов по решению оперативного штаба в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил глава регионального управления ГИБДД Идрис Черхигов 14 июля на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 13:21
Политика
В Крыму отменят карантин для приезжающих из-за границы
В Крыму с 15 июля будет отменён обязательный двухнедельный карантин для приезжающих на полуостров из других стран.
RT на русском 13:58
Происшествия
Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды
Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах
На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 10:16
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39