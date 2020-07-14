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МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. Об этом заявил на брифинге во вторник, 14 июля, глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос об отношениях двух стран.В источнике
Подробнее о событии

Польша захотела наладить отношения с Россией

Взгляд.рувчера в 09:40

МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Известиявчера в 11:57

В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией

Газета.Ruвчера в 10:52

Глава МИД Польши заявил о желании страны иметь партнерские отношения с Россией

ТАССвчера в 09:52

Глава МИД Польши заявил, что его страна хочет улучшить отношения с Россией

REGNUMвчера в 13:43

В Польше заявили о желании иметь партнёрские отношения с Россией

RT на русскомвчера в 09:04

В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией

РИА Новостивчера в 08:56
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Главврача благовещенской «скорой» уволили после гибели подчиненного

Весть о смерти благовещенского кардиолога разлетелась по региону 10 июля. ampravda.ru, после смерти коллеги медики обратились к губернатору, указав на плачевное состояние "скорой" В ходе расследования причин его гибели была подтверждена коронавирусная инфекция, приведшая к пневмонии.
Главврача благовещенской «скорой» уволили после гибели подчиненного
Vostok.Today19:56
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«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего футболиста

Мать футболиста "Казанки" и воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, который умер во время тренировки в возрасте 23 лет, заявила, что руководство железнодорожников отказало семье игрока в покупке квартиры.
«Локомотив» отказал в покупке квартиры семье умершего футболиста
РЕН ТВвчера в 14:15
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«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа».
Ведомости17:47
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В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM22:50
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При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей

Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru13 июля в 13:51
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