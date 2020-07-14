Политика

ИзвестияИзвестияМИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. Об этом заявил на брифинге во вторник, 14 июля, глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос об отношениях двух стран.
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Польша захотела хороших отношений с Россией

Lenta.ru12:14

МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

Известия11:57

В Польше заявили о желании иметь партнёрские отношения с Россией

RT на русском09:04

Глава МИД Польши заявил о желании страны иметь партнерские отношения с Россией

ТАСС09:52

Польша захотела наладить отношения с Россией

Взгляд.ру09:40

В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией

Газета.Ru10:52

В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией

РИА Новости08:56
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Культура

Женовач объяснил сокращения в МХТ большим числом хороших спектаклей

Что нового ждет зрителей – неизвестно. Очевидно, об этом скажет 7 сентября на сборе труппы худрук театра Сергей Женовач.
Собеседник 06:41
Общество

Суд принял решение по задержанному в Берлине российскому диджею

Казначеев был задержан в Берлине от имени Минюста США в начале июня.
Rambler News Service 09:57
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Политика

Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
RT на русском 12:41
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Происшествия

Скабеева показала видео, как Ефремов пытался откупиться после ДТП

Московский Комсомолец вчера в 13:15
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
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Наука

Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций

Evo-rus.com 12 июля в 01:32
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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
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Здоровье

Особый режим по COVID-19 в Саратовской области продлят

В Саратовской области планируется продлить "антикоронавирусные" ограничения.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:25
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
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Общество

Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров

Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак.
РБК 04:26
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Происшествия

Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

Вести.Ru 01:31
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Технологии

Huawei предложила нулевые комиссии для разработчиков приложений

Компания Huawei предлагает всем разработчикам приложений, за исключением игровых, получать 100% выручки с покупок внутри программ.
Evo-rus.com 07:23
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня.
Evo-rus.com 12:11
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Хоккей

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым

Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Шоу-бизнес

Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
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Авто

Назван самый дорогой в эксплуатации бюджетный седан

Самый дорогой километр пробега тоже у Фольксвагена: за 1 км Поло «съедает» 8,73 рубля, Солярис – 8,67 рубля, а Веста – 7,38 рубля.
За рулем 11:40
1
Технологии

Приложение Spotify стало доступно в российских App Store и Google Play

Музыкальный стриминговый сервис Spotify разрешил скачивать свое приложение в российских магазинах App Store и Google Play.
Коммерсантъ 11:45
37
Армия и оружие

США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года

Новый День вчера в 20:05
14
Армия и оружие

Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов

Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
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Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
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Общество

На Metacritic появились первые оценки Ghost of Tsushima

В рецензиях журналисты отметили визуальный стиль Ghost of Tsushima и её боевую систему, однако остались недовольны открытым миром.
CyberSport.ru 10:32
Общество

Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

РБК 10:32
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Армия и оружие

При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении

Газета.Ru 10:57
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
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Яцек Чапутович
Польский политик
Польский политический и государственный деятель. Министр иностранных дел Польши с 9 января 2018 года.
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