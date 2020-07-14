Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. Об этом заявил на брифинге во вторник, 14 июля, глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос об отношениях двух стран.

МИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией

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