Политика
ИзвестияМИД Польши заявил о желании улучшить отношения с Россией
Польша хотела бы иметь партнерские отношения с Россией, особенно когда речь идет о польском председательстве в ОБСЕ в 2022 году. Об этом заявил на брифинге во вторник, 14 июля, глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос об отношениях двух стран.
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Культура
Женовач объяснил сокращения в МХТ большим числом хороших спектаклей
Что нового ждет зрителей – неизвестно. Очевидно, об этом скажет 7 сентября на сборе труппы худрук театра Сергей Женовач.
Собеседник 06:41
Общество
Суд принял решение по задержанному в Берлине российскому диджею
Казначеев был задержан в Берлине от имени Минюста США в начале июня.
Rambler News Service 09:57
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Политика
Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
RT на русском 12:41
Происшествия
Скабеева показала видео, как Ефремов пытался откупиться после ДТП
Московский Комсомолец вчера в 13:15
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Наука
Был найден белок, защищающий мозг от снижения когнитивных функций
Evo-rus.com 12 июля в 01:32
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
Здоровье
Особый режим по COVID-19 в Саратовской области продлят
В Саратовской области планируется продлить "антикоронавирусные" ограничения.
СаратовБизнесКонсалтинг 12:25
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол
В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Общество
Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров
Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак.
РБК 04:26
Технологии
Huawei предложила нулевые комиссии для разработчиков приложений
Компания Huawei предлагает всем разработчикам приложений, за исключением игровых, получать 100% выручки с покупок внутри программ.
Evo-rus.com 07:23
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
Пенсионеры России в возрасте от 53 до 67 лет могут получить единовременную выплату в соответствии с положением действующего законодательства, передает информационный ресурс Экономика сегодня.
Evo-rus.com 12:11
Хоккей
«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Ховановым
Александр Хованов вернулся в "Ак Барс" ✅ Наш воспитанник снова в Казани − нападающий подписал двусторонний контракт на один год https: / / t.co / NDy0WXWKWs pic.twitter.com / S3e3HM4BlX — ХК Ак Барс (@ hcakbars) July 14, 2020 Хованов является выпускником хоккейной школы "Ак Барса".
Metaratings 10:03
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news 09:38
Авто
Назван самый дорогой в эксплуатации бюджетный седан
Самый дорогой километр пробега тоже у Фольксвагена: за 1 км Поло «съедает» 8,73 рубля, Солярис – 8,67 рубля, а Веста – 7,38 рубля.
За рулем 11:40
Технологии
Приложение Spotify стало доступно в российских App Store и Google Play
Музыкальный стриминговый сервис Spotify разрешил скачивать свое приложение в российских магазинах App Store и Google Play.
Коммерсантъ 11:45
Армия и оружие
США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года
Новый День вчера в 20:05
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
Общество
На Metacritic появились первые оценки Ghost of Tsushima
В рецензиях журналисты отметили визуальный стиль Ghost of Tsushima и её боевую систему, однако остались недовольны открытым миром.
CyberSport.ru 10:32
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14