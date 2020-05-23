Решение США выйти из Договора по открытому небу является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 166

Происшествия СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте «Бессмертного полка» Следователи предъявили обвинение в реабилитации нацизма жителю Волгограда Денису Воронцову, разместившему на сайте акции "Бессмертный полк" фотографию группенфюрера СС и начальника гестапо Генриха Мюллера, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 472

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 479

Хоккей Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).

Политика Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев. 1

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 58

Биатлон Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.

Общество В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах "К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов", - приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева. 386

Армия и оружие Турция захватила кусок греческой земли Турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица).

Происшествия Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик. 10

Армия и оружие Курдские боевики терроризируют арабские общины в Сирии по указке Вашингтона Курдские бандформирования, действующие на территории Сирии, пользуются финансовой и другой поддержкой со стороны США, что ни для кого не является секретом, отметил эксперт.

Экономика Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей. 7

Происшествия В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV. 649

Политика Трамп отдал три своих зарплаты на разработку лекарств от коронавируса Макинэни рассказала, что Трамп пожертвует свою зарплату за первый квартал этого года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактки коронавируса. 2

Общество Назван простой способ дезинфекции маски Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. 47

Гаджеты Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».