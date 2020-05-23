Политика

RT на русскомRT на русскомМИД России назвал выход США из ДОН прискорбным шагом

Решение США выйти из Договора по открытому небу является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности. Об этом заявили в пресс-службе МИД России.
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МИД РФ назвал «прискорбным шагом» выход США из Договора по открытому небу

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МИД России назвал выход США из ДОН прискорбным шагом

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Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
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Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
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За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

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Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

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Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках

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В Алтайском крае за минувшие сутки впервые зафиксировали гибель сразу трех пациентов, инфицированных коронавирусом.
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Политика

Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
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Биатлон

Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии

Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

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Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Общество

В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах

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Общество

Циклон «Ампан» унес жизни 14 человек в Индии и Бангладеш

Жертвами мощного циклона «Ампан», обрушившегося на Восточную Индию и Бангладеш, стали по меньшей мере 14 человек, передает Интерфакс.
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Общество

На Avito выставили на продажу яхту из фильма ФБК «Он вам не Димон»

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Армия и оружие

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Турецкие военные и спецназ полиции захватили кусок греческой земли на спорной границе, проходящей по реке Эврос (другое название Марица).
Lenta.ru 14:30
Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
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Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

Lenta.ru 12:49
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Армия и оружие

Курдские боевики терроризируют арабские общины в Сирии по указке Вашингтона

Курдские бандформирования, действующие на территории Сирии, пользуются финансовой и другой поддержкой со стороны США, что ни для кого не является секретом, отметил эксперт.
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Экономика

Предпринимателям упростили подачу заявления на субсидию в размере МРОТ

Как пояснили в ведомстве, субсидия предоставляется в размере одного МРОТ (12 130 рублей) тем предпринимателям, которые включены в реестр МСП и относятся к одной из пострадавших от коронавируса отраслей при условии, что долги по налогам и страховым взносам на момент подачи заявления у них отсутствуют или не превышают 3 тысяч рублей.
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В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал

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Спрос на СПГ из США в Европе и Азии рухнет на 60%

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Назван простой способ дезинфекции маски

Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
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Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Российская газета 10:28
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Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года

Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
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Политика

Порошенко вызвали на допрос в ГБР

Бывшего украинского президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля в рамках дела о незаконном перемещении через украинскую границу коллекции картин.
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