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Европейско-Азиатские новости
Европейско-Азиатские новости

МИД РФ: Германия тормозит расследование дела Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители Германии тормозят расследование по делу об «отравлении» блогера Алексея Навлального.В источнике
С чего всё началось
У Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет «двойную игру» в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, заявила
 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
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RT на русском

Захарова призвала Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

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Комсомольская правда

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РИА Новости

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РИА Новости04:22
Телеканал 360°

Захарова заподозрила Германию в «двойной игре» в ситуации с Навальным

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Захарова: Россия готова взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

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