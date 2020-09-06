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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

МИД РФ: Германия тормозит расследование дела Навального

Россия просит Германию дать ответ за запрос Генпрокуратуры насчет Навального, утверждает представитель МИД Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
У Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет «двойную игру» в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, заявила
 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
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