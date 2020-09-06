МИД РФ: Германия тормозит расследование дела Навального
Россия просит Германию дать ответ за запрос Генпрокуратуры насчет Навального, утверждает представитель МИД Мария Захарова.В источнике
С чего всё началось
У Москвы нет уверенности, что Берлин не ведет «двойную игру» в связи с госпитализацией основателя ФБК Алексея Навального, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.
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Захарова: Россия готова взаимодействовать с Германией по ситуации с Навальным 24 часа в сутки
Комсомольская правда05:14