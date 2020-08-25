МИД России считает неуместным обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска
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Заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны», - сообщается в документе.В источнике
С чего всё началось
«Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г. Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции», — говорится в заявлении
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Комсомольская правдавчера в 14:03