МИД России считает неуместным обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

Заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны», - сообщается в документе.