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МИД России считает неуместным обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

Заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны», - сообщается в документе.В источнике
С чего всё началось
«Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г. Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции», — говорится в заявлении
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RT на русскомвчера в 14:06
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Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

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В Италии врачи рассказали, чем вторая волна эпидемии отличается от первой

Милан, Италия, 25 августа 2020, 13:20 — REGNUM В августе 2020 года в Италии вновь наблюдается много случаев заражения коронавирусом, но ситуация имеет очень мало общего с первой волной эпидемии, заявил в интервью Corriere della Sera во вторник, 25 августа, главный инфекционист миланского госпиталя «Сакко» Массимо Галли.
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URA.Ruвчера в 08:23
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