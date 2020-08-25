МИД РФ: Литва вмешивается во внутренние дела Белоруссии
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Предоставление Литвой убежища бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской есть ничто иное, "как вмешательство во внутренние дела другого государства". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.В источнике
С чего всё началось
«Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г. Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции», — говорится в заявлении
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Комсомольская правдавчера в 14:03