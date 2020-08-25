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МИД РФ: Литва вмешивается во внутренние дела Белоруссии

Предоставление Литвой убежища бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской есть ничто иное, "как вмешательство во внутренние дела другого государства". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.В источнике
С чего всё началось
«Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г. Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции», — говорится в заявлении
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RT на русскомвчера в 14:06
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РБК

Захарова прокомментировала обвинение главы МИД Литвы в адрес Белоруссии

РБКвчера в 16:21
Lenta.ru

Россия заявила о вмешательстве Литвы в дела Белоруссии

Lenta.ruвчера в 14:50
RT на русском

МИД России заявил о «раскачивании» Литвой ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 14:06
Известия

Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии

Известиявчера в 14:19
РИА Новости

Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

РИА Новостивчера в 14:15
ТАСС

МИД России считает неуместными обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

ТАССвчера в 14:49
Комсомольская правда

МИД России расценило заявления Литвы как вмешательство в дела Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 14:03

Дмитрий Быков - об отравлении Навального: Хотели бы убить, убили бы

Писатель и публицист Дмитрий Быков, снисходительно отозвавшись об альтернативных отравлению версиях комы политика Алексея Навального, выразил мнение, что полное его устранение ни в чьи планы не входило.
ЗакC.Рувчера в 06:59
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.comвчера в 02:01
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Закрытие автосалонов отразится на российском авторынке

По заявлению представителей дилерского сообщества, в конце июня, июле и августе спрос на новые машины существенно увеличился, из-за этого получился дефицит некоторых моделей, которые производители не могут оперативно поставить по заказам покупателей, так как весенний простой отразился и сборке автомобилей.
Тарантас Ньюс23:59
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В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отложить начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования до 1 октября.
RT на русскомвчера в 06:17
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Адвокат потерпевших в ДТП с Ефремовым уверен, что актер был за рулем

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, не сомневается, что именно актер находился за рулем джипа в момент аварии.
Коммерсантъ21:34
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Госдеп поддержал требование ЕС о расследовании отравления Навального

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то США поддержат призыв Евросоюза провести полное расследование этого инцидента и готовы предоставить для этого необходимую помощь.
РБКвчера в 13:07
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