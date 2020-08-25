МИД РФ: Литва вмешивается во внутренние дела Белоруссии

Предоставление Литвой убежища бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской есть ничто иное, "как вмешательство во внутренние дела другого государства". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.