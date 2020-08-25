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МИД РФ: Литва вмешивается во внутренние дела Белоруссии

Предоставление Литвой убежища бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской есть ничто иное, "как вмешательство во внутренние дела другого государства". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.В источнике
С чего всё началось
«Трудно расценить иначе, как вмешательство во внутренние дела другого государства, тот факт, что, заявляя о якобы «нелегитимности» прошедших в Белоруссии выборов, литовские власти публично называют А.Г. Лукашенко «бывшим президентом», вводят против него санкции», — говорится в заявлении
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RT на русскомвчера в 14:06
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РБК

Захарова прокомментировала обвинение главы МИД Литвы в адрес Белоруссии

РБКвчера в 16:21
Lenta.ru

Россия заявила о вмешательстве Литвы в дела Белоруссии

Lenta.ruвчера в 14:50
RT на русском

МИД России заявил о «раскачивании» Литвой ситуации в Белоруссии

RT на русскомвчера в 14:06
Известия

Захарова обвинила главу МИД Литвы в раскачивании ситуации в Белоруссии

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РИА Новости

Захарова обвинила Литву во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

РИА Новостивчера в 14:15
ТАСС

МИД России считает неуместными обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

ТАССвчера в 14:49
Комсомольская правда

МИД России расценило заявления Литвы как вмешательство в дела Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 14:03

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В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии
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Коммерсантъвчера в 12:50
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Взгляд.рувчера в 16:30
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